Bär tötet Senioren beim Pilzsammeln: Leiche enthauptet

Ein 71 Jahre alter Mann war gerade auf Pilzsuche im Wald unterwegs. Wenig später entdeckten Einsatzkräfte seine schwer zugerichtete Leiche. Schnell wird klar: Vermutlich hat ein Bär den Senioren getötet.

Bär tötet 71-Jährigen im Wald

Laut tag24 berichtete das japanische Nachrichtenportal TBS NEWS DIG über den Vorfall. Demnach war der 71 Jahre alte Japaner Fujiwara Yoyoshi am Donnerstag, den 9. Oktober 2025, zum Pilzesammeln in den Wald aufgebrochen. Von dort kehrte er allerdings nicht mehr zurück.

Nachdem der Senior als vermisst gemeldet worden war, startete die Polizei eine großflächig angelegte Suchaktion. Schon am nächsten Morgen gab es die traurige Gewissheit. Einsatzkräfte fanden seine Leiche in einem so schlimmen Zustand, dass selbst erfahrene Ermittler schockiert waren. Der Suchtrupp fand den Seniorin im Wald von Shizukuishi-cho mit entsetzlichen Kratzspuren am ganzen Körper. Zusätzlich wurde der Mann enthauptet. Die furchtbaren Verletzungen weisen laut Berichterstattung daraufhin, dass ein Bär den Mann auf brutalste Weise angriff.

Ein Sprecher der Polizei erklärte den Vorfall. „Ein Mann in den Siebzigern, der vermisst wurde, nachdem er im Wald Pilze gesammelt hatte, wurde tot aufgefunden. Aufgrund von Kratzspuren vermuten wir, dass er von einem Bären angegriffen wurde.“

Bär in der Region getötet: Richtiges Raubtier erwischt?

Reaktion auf den schrecklichen Vorfall folgte schnell. Nur wenige Stunden nach dem Fund der Leiche des 71-jährigen Pilzsammlers wurde ein ausgewachsener Bär in der Nähe gefangen und getötet. Grund dafür war, dass das Raubtier zuvor in einen Schuppen eingebrochen ist. Vermutlich war der Bär auf Futtersuche. Unklar ist, ob es sich bei dem getöteten Bären auch um das Tier handelt, welches den Seniorin getötet hat.

Anwohner in Japan zunehmend besorgt

In Japan kommt es immer wieder zu tragischen Angriffen, die vermutlich auf Bären zurückzuführen sind. Bereits am 8. Oktober wurde in Waga-cho, Kitakami City, eine stark verstümmelte Leiche geborgen. Auch hier deuten die Indizien auf einen Bärenangriff hin. In der betroffenen Region wächst daher die Angst vor dem Bären. Viele Anwohner zeigen sich demnach schockiert über die Vorfälle, sie fordern verstärkte Schutzmaßnahmen. Denn der Bär scheint eine immer größere Gefahr zu sein..

