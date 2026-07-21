Bär tötet Rentnerpaar im Angelurlaub

In Kanada kam es zu einem tragischen Angriff: Ein Bär tötete ein Rentnerpaar, das sich gerade in einem ruhigen Angelurlaub befand. Verwandte witterten die Gefahr, als sie das Paar nicht per Telefon erreichen konnten.

In der Provinz Saskatchewan in Kanada wollte das Rentnerpaar Deb und Jay MacDonald einen Angelurlaub am McTavish Lake genießen. Dieser liegt in einem menschenleeren Gebiet, das Menschen nur per Kleinflugzeug erreichen können. Doch die Ruhe des Pärchens wurde von einem tragischen Angriff beendet: Dort, wo die MacDonalds ihre Angelhütte haben, soll ein Bär die beiden Rentner angegriffen und tödlich verletzt haben.

Schock in Kanada: Rentnerpaar von Bär getötet

Verwandte fingen an, sich Sorgen zu machen, als sie das Paar telefonisch nicht erreichen konnten. Sie meldeten die beiden Rentner bei der Polizei als vermisst. Am vergangenen Donnerstag (16. Juli 2026) machte sich ein Trupp der Royal Canadian Mounted Police auf den Weg zur abgelegenen Angelhütte. Vor Ort gab es dann die traurige Gewissheit: Die Einsatzkräfte fanden die Leiche von Jay am Ufer des McTavish Lakes. Auch Debs Leiche konnten die Beamten am nächsten Tag im Dickicht rund um den See finden.

Verwandter äußert sich zu tragischem Vorfall

Gegenüber CBC News, einem kanadischen Nachrichtensender, äußerte sich der Bruder der getöteten Frau. Bei den letzten Telefonaten habe das Paar von vielen Schwarzbären in der Region berichtet. Den Behörden zufolge soll einer von ihnen die beiden Rentner auch angegriffen haben. Einsatzkräfte sollen das verantwortliche Tier bereits erschossen haben.