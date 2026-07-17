Bär plündert Kühlschrank: Familie in Japan in Schock

Ein Bär in der Küche? Ein Raubtie ebrach bei einer Fmailie ins Haus ein und plünderte dort die Vorräte. Die Polizei berichtet in Japan von mehreren Bären-Einbrüchen in nur wenigen Tagen.

Im Norden von Japan entdeckte eine Familie einen unerwünschten Gast in ihrer Küche. Dabei handelte es sich allerdings nicht um einen Menschen. Stattdessen machte ein Bär sich über die Vorräte im Kühlschrank der Familie her. Die Hausbewohner riefen sofort die Polizei.

Bär bricht in Haus ein und plündert Kühlschrank: Mehrere Einbrüche in wenigen Tagen

Der Vorfall ereignete sich am vergangenen Montagabend (13. Juli 2026) in Shizukuishi in der Präfektur Iwate (Nordjapan). Dort soll es in den Tagen zuvor bereits vier weitere Einbrüche durch einen Bären gegeben haben. Ob es sich um das gleiche Tier handelt, ist dabei unklar.

Den Fußspuren zufolge soll der Bär sich, nachdem er am Kühlschrank fertig war, durch eine Tür in der Küche wieder aus dem Haus gelangt sein. Dort habe das Tier dann nach Lebensmittelabfällen in einer Tonne gesucht. Vor Ort konnten die Einsatzkräfte das Tier allem Anschein nach nicht mehr abfangen. Über den Verbleib des Bären gibt es demnach keine weiteren Informationen. Die Behörden warnen Menschen in Regionen, in denen Bären umherstreifen, zu besonderer Vorsicht. Demnach sollen sie nicht allein in die Berge gehen, bei Wanderungen ein Bärenabwehrspray bei sich tragen und Glöckchen am Rucksack befestigen, um die Tiere vorzeitig auf sich aufmerksam zu machen und diese nicht plötzlich aufzuschrecken.

Bärenangriffe in Japan – ein wachsendes Problem

Japan hat seit einigen Jahren immer mehr mit Bärenangriffen zu kämpfen. Der Bär hat alleine seit dem 1. April dieses Jahres fünf Menschen getötet. Besonders der Norden des Landes ist dabei betroffen. Sichtungen der Raubtiere in der Nähe von menschlichen Siedlungen sind umso häufiger.