Frankonia ist wieder im hohen Norden angekommen. Seit dem 14.11.2019 können Jäger und Outdoor-Begeisterte in Kaltenkirchen im südlichen Schleswig-Holstein die neue Frankonia-Filiale besuchen.

Damit schließt sich eine regelrechte „Jagdausrüstung-Versorgungslücke“. Ein großes Ladengeschäft für alle jagdlichen Bedürfnisse gab es in der Gegend einfach nicht. Frankonia selbst erschließt sich mit der Neueröffnung sogar ein neues Bundesland. Bisher gab es keine Filiale im glücklichsten Bundesland.

Filiale inspiriert durch moderne Shopkonzepte

Frankonia stellt besondere Anforderungen an neue Filial-Standorte: neben einer hervorragenden Anbindung und einem geeigneten Fachmarktumfeld sollte der neue Standort nämlich vor allem eines – in einer jagdaffinen Region liegen. Hierzu bietet Kaltenkirchen die allerbesten Voraussetzungen. Im Einzugsgebiet der knapp 40 Minuten von Hamburg entfernten Filiale leben in Schleswig-Holstein circa 20.000 Jäger.

Wie dieses neue, moderne und für die Branche maßgebendes Ladenkonzept mit vielen Raffinessen für die Jägerin und den Jäger sowie Sportschützen aussieht, kann man bereits durch einen virtuellen Rundgang in der zuletzt eröffneten Filiale Mülheim-Kärlich erleben.

Gesamtfläche: ca. 900 m2

Verkaufsfläche: ca. 600 m2

Jagd – Sport – Optik – Munitionscorner

Jagdliche Bekleidung (Marken: Blaser, Merkel, Härkila, Parforce, Seeland, Fjäll Räven usw.), große Auswahl an jagdlichen Schuhen und Outdoor und Barbour

Büchsenmacherwerkstatt

Laser-Schießkino

So finden Sie den neuen Frankonia

Frankonia Kaltenkirchen, Kisdorfer Weg 11 (Ohland Park), 24568 Kaltenkirchen

Telefon: 04 19 1/911 93-0, email: kaltenkirchen@frankonia.de Filialleiter Olaf van der Weide , aktiver Jäger und Angler. Öffnungszeiten: Mo.-Fr.: 10.00 – 18.30 Uhr / Sa.: 10.00 – 18.00 Uhr

0

0

0

0 x geteilt