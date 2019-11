ASP in Westpolen – nur 80 Kilometer von Brandenburg entfernt

ASP in Westpolen: Bei einer Sau im Landkreis Wschowa im Verwaltungsbezirk Lebus wurden am Donnerstag die Afrikanische Schweinepest nachgewiesen.

Das bestätigte der polnische Veterinärdienst dem Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft.

Das Tier wurde am 04. November in einem Autounfall getötet und anschließend in einem Labor der staatlichen Veterinärbehörde in Puławy untersucht.

ASP in Westpolen 110 Kilometer von Cottbus

Mit dem Fund in der Nähe der deutsch-polnischen Grenze steht die ASP unmittelbar vor Deutschland.

Der Verwaltungsbezirk Lebus liegt direkt an der Grenze zu Brandenburg. Auf der interaktiven Karte wird deutlich, warum der Fund überraschend kommt. Alle bisherigen ASP Funde auf Bauernhöfen und Mastbetrieben seit 2014(blaue Pfeile) konzentrieren sich in den fünf östlichen Verwaltungsbezirken Polens. Der neue Fund (roter Pfeil) liegt 300 Kilometer entfernt.

Laut dem Fachmagazin „Pig Progress“ aus den Vereinigten Staaten wurde das Wildschwein in der Nähe des Dorfes Tarnów Jezierny gefunden.

Cottbus und Frankfurt an der Oder liegen von dem Dorf in der Luftlinie rund 110 Kilometer entfernt.

Diese Meldung wird kontinuierlich aktualisiert