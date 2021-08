HIKMICRO Lynx Pro LH25 Wärmebildkamera

Der Preis-Leistungs-Tipp unter den Wärmebildkameras?

Die handlichen Wärmebildkameras sind aus dem jagdlichen Alltag kaum noch wegzudenken. Dementsprechend wichtig ist es, bei dem stetig steigenden Angeboten von Geräten den Überblick zu behalten. Darum nehmen wir im Folgenden die Wärmebildkamera Lynx pro LH25 von HIKMICRO genauer unter die Lupe. Im Revier fällt besonders das 1280×960 Pixel große LCOS Display der Hikmicro Lynx pro LH25 positiv auf. Gerade bei langen Nächten auf der Schwarzwildjagd ist es wichtig, dass der Bildschirm der Wärmebildkamera ein dauerhaft angenehmes Beobachten gewährleistet.Zudem ist die Bildqualität besonders entscheidend, wenn es um das Ansprechen von Wild, speziell aber bei der Geschlechterbestimmung geht. Hierbei liefert der 384×288 Pixel große Vox Sensor, ausgerüstet mit einem 12 μm Pitch, ein scharfes und kontrastreiches Bild.

Für wen ist die Kamera geeignet?

Namensgebend für die Wärmebildkamera Hikmicro Lynx pro LH25 ist die 25mm große, manuell fokussierbare

Frontlinse, welche leicht zu bedienen ist. Diese wird im ausgeschalteten Zustand durch eine

Gummikappe, welche am Gehäuse befestigt ist, vor Schmutz und Beschädigungen geschützt. Auf der Ansitzjagd bei Temperaturen um den Gefrierpunkt hielt der festverbaute Akku der HIKMIKRO Lynx Pro LH25 knapp 7 Stunden. Neben der Ansitzjagd nutzte ich die Wärmebildkamera auch auf der Pirsch. Währenddessen sind mir vor allem zwei Dinge positiv in Erinnerung geblieben. Erstens das geringe Gewicht von nur ca. 300g, welches jedes nachttaugliche Fernglas in den Schatten stellt sowie das, mit 19 Metern, recht Breite Sehfeld. Diese beiden Eigenschaften sorgten immer für eine sehr angenehme Sauenpirsch. Mit einer Erkennungsreichweite von 1200 Metern lässt sich Wild auch auf große Entfernungen

ausmachen. Genaueres Ansprechen wird unter 150 Metern möglich.

Bedienung, Handling und Gewährleistung

Fast schon instinktiv erfolgt die Bedienung der Wärmebildkamera über die vier, auf der Geräteoberseite

angebrachten Knöpfe. Wir klicken uns durch das Menü, können das WLAN aktivieren, welches uns erlaubt, ein Livebild auf ein anderes Gerät zu teilen oder nutzen die Verbindung, um bereits aufgezeichnete Bilder und Videos auf ein Endgerät zu überspielen. Letztes kann auch über den USB C Anschluss erfolgen, welcher sonst zum Laden des Gerätes verwendet wird. Neben Einstellmöglichkeiten zur Helligkeit, dem Kontrast oder zum Erkennungsmodus können auch per Knopfdruck verschiedene Farbpaletten aufgerufen werden: Weiß-warm, Schwarz-warm, Violett, Rotglühend . Auf der Unterseite des Gerätes ist ein ½“ x20 Gewinde angebracht, um entweder einen Trageriemen oder ein Stativ anzubringen. Bei der Gewährleistung der Geräte geht Hikmicro einen außergewöhnlichen Weg, das heißt die Wärmebildkamera erhält nach Auslieferung 3 Jahre Garantie, der Sensor erhält sogar 10 Jahre Garantie! Für rund 1600€ ist die HIKMIKRO Lynx Pro LH25 ein wahrer Preis-Leistungs-Tipp!

