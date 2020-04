Eine Jagdjacke für alle Fälle – die Deerhunter Pro Gamekeeper

Deerhunter setzt seine Entwicklung stetig fort, schlechtes Wetter und herausforderndes Gelände mit der richtigen Jagdjacke zu begegnen. Diese Entwicklung zeigt sich in der Pro Gamekeeper Serie.

Die robuste Konstruktion und die fortschrittlichen technischen Eigenschaften haben der Pro Gamekeeper sofort Kultstatus bei denjenigen eingebracht, die von ihrer Schlecht-Wetter Jagdjacke die beste Leistung verlangen. Die Great British Shooting Awards zeichnete die Jagdjacke dafür mit einem Preis aus. Die Pro Gamekeeper gewann in der Kategorie „Shooting Apparel of the Year“ den ersten Platz.

Eine Jagdjacke für alle Fälle

Die weltbekannte dänische Marke Deerhunter, offizieller Lieferant des dänischen Königshauses, hat die Pro Gamekeeper 2018 in ihre Kollektion aufgenommen. Die Pro Gamekeeper hat sich seitdem als Hauptdarsteller in der Deerhunter-Kollektion etabliert. Die Pro Gamekeeper Jagdjacke und der Anorak sind hochfunktionelle Oberbekleidung, entwickelt für den harten Einsatz im schwierigen Gelände und Wetter. Sowohl die Jagdjacke als auch der Anorak sind 100% wind- und wasserdicht und voller Funktionsmerkmale. Dies macht sie zum idealen Partner für die aktiveren und abenteuerlustigeren Outdoor-Enthusiasten. Vom Tiefland bis zum Hochland, vom Wald bis zum offenen Gelände – diese Jagdjacke kommt mit allen Umgebungen und Wetterbedingungen zurecht.

Wasserdicht und mehrfarbig

Die maschinenwaschbare Pro Gamekeeper-Serie verfügt über die Deer-Tex® Performance Shell-Membran. Diese Membran stellt sicher, dass die Jacke wasser- und winddicht ist und dennoch atmungsaktiv. Die Membran wird mit einer fünfjährigen Garantie auf Herstellungsfehler geliefert und verfügt außerdem über einen 2-Wege-YKK-Reißverschluss, zwei Handwärmtaschen mit wasserdichtem Reißverschluss, abnehmbare Kapuze, verstellbare Taille und Ärmel sowie Belüftung unter den Armen für optimale Atmungsaktivität im Gelände. Die clever gestaltete Jacke kommt neben den zwei langgeschnittenen Modellen auch in einer kurzen Version und zwei neuen Farben.

Das Unternehmen Deerhunter

Deerhunter wurde 1985 gegründet und war von jeher ein Anwender von technisch fortschrittlichen Textilien und hat stets neue technische Funktionsmerkmale in ihre Entwürfe einfließen lassen. Hochleistungs-Jagdbekleidung ist eine Leidenschaft – Kleidung, die von Jägern für Jäger entworfen wurde.