Leider sind auch in diesem Jahr die bekannten Jagdmessen ausgefallen. Viele Firmen der Jagdbranche stellen Ihre Neuheiten auf den Social Media Kanälen vor. Die Firma Blaser, J.P.Sauer & Sohn, Mauser Minox und Liemke haben Ihre Produkte im Rahmen einer digitalen Messe vorgestellt.

Blaser

Neu aus dem Hause Blaser ist die Zielfernrohr Linie B2.

Bei der Schwarzwildbejagung sind Vorsatzgeräte längst unverzichtbar geworden.

Die Entwicklung der neuen Blaser B2 Zielfernrohr-Linie war für uns daher die logische Konsequenz.

Das Video findet Ihr hier

Ebenfalls neu ist die Blaser R8 Ultimate X mit dem Zehnschussmagazin.

EINZIG – NIEMALS ARTIG

Erstmals ergänzt ein 10-Schuss-Magazin die legendäre R8 mit all ihren Möglichkeiten.

Was die R8 Ultimate X wirklich kann, zeigt sie beim Training, im Wettkampf und auf der Drückjagd.

Die Repetierbüchse für alle, die mehr wollen: Erleben Sie Power x10 – mit der R8 Ultimate X!

J.P.Sauer & Sohn

Im Fokus bei Sauer stehen dieses Frühjahr die neue Damenwaffe Artemis sowie die Sauer 404 Silence Carbon.

Für unsere Artemis-Linie haben wir die ­Schaftmaße nicht nur optimiert, sondern teilweise völlig neu ­konzipiert.

Die gesamte Schaftgeometrie orientiert sich dabei an den weiblichen Körpermaßen.

So ist unter anderem ein schmalerer Pistolengriff entstanden und auch der Abstand zwischen Pistolengriff und Abzugszüngel ist zwei Zentimeter kürzer, was Frauenhänden entgegenkommt.

Weiter Infos zur neuen Sauer Artemis findet Ihr im Video!

Mehr zur neuen Sauer 404 Silence Carbon seht Ihr hier

Liemke

Mit dem LUCHS1 ist Liemke ein großer Sprung gelungen. Ein Vorsatzgerät MADE IN GERMANY.

Augen wie ein Luchs

Er ist schnell, lautlos und seine Augen sind sechsmal so lichtempfindlich wie die eines Menschen. Damit sieht er seine Beute nicht nur in der Dämmerung, sondern erkennt diese auch bei vollkommener Dunkelheit auf weite Entfernungen: Der Luchs. Für die neueste LIEMKE Vorsatzoptik haben wir uns genau diese Eigenschaften zunutze gemacht.

Erleben Sie die Dunkelheit durch die Augen des nachtaktiven Jägers – mit dem LIEMKE LUCHS-1

Minox

Ganz ähnlich wie Liemke macht es Minox.

Der Optikspezialist stellt euch in mehreren Videos seine Neuheiten vor.

Dabei sind unter anderem das neue Zielfernrohr Minox 5-25×56 LR, das Fernglas X-Range 42 mit Laser Entfernungsmesser und die Wildkamera DTC 1200.

Alle neuen Produkte könnt ihr euch auf dem Minox Channel sehen.