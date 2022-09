Backhaus – Landwirtschaftsminister mahnt zur Vorsicht

Backhaus – Mecklenburg-Vorpommerns Landwirtschaftsminister mahnt zur Vorsicht

Minister Dr. Till Backhaus erinnerte an die bestehenden Unfallverhütungsvorschriften und mahnte Jäger und Landwirte zur Vorsicht bei der Erntejagd. Zuvor war es in Mecklenburg-Vorpommern zu zwei Vorfällen im Zusammenhang mit der Maisernte gekommen.

Maisernte auf dem Höhepunkt

Auch in Mecklenburg-Vorpommern hat die Maisernte nun ihren Höhepunkt erreicht. Dabei ereigneten sich zwei ausgesprochen gefährliche Vorfälle. So wurde in den letzten Tagen im Landkreis Ludwigslust-Parchim ein Maishäcksler getroffen. Das Projektil verfehlte den Fahrer und sein Kind nur knapp. Ebenfalls im betreffenden Landkreis, hatte wenige Tage zuvor ein junger Landwirt mit seinem Traktor vorsätzlich 8 Wildschweine verfolgt und schließlich brutal mit dem Traktor getötet. Der Jagdpächter geht nun strafrechtlich gegen ihn vor.

Backhaus zeigt sich bestürzt

Der zuständige Minister Dr. Till Backhaus zeigte sich erschüttert. „So, wie viele Bürgerinnen und Bürger in unserem schönen Bundesland, bin auch ich entsetzt darüber, auf welche Art und Weise hier Wildschweine getötet wurden. Auch wenn ich vor dem Hintergrund der Afrikanischen Schweinepest in unserem Land immer wiederholt zur verstärkten Bejagung des Schwarzwildes aufrufe, bin ich in diesem Fall wohl gründlich missverstanden worden“, so der Minister wörtlich.

Sicherheit ist das Um und Auf!

„Oberstes Gebot bei der Ausübung der Jagd ist, dass ein Schuss erst abgegeben werden darf, wenn sich der Schütze vergewissert hat, dass niemand gefährdet wird“, Backhaus machte deutlich, dass nur von erhöhten jagdeichen Einrichtungen geschossen werden darf!

