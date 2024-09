Rotwildbrunft – wo und wie Sie das Naturschauspiel erleben können

Ab Anfang September kann man in Mitteleuropa für etwa fünf bis sechs Wochen ein wahres Naturschauspiel verfolgen. Die Rotwildbrunft beginnt, und die Rothirsche fangen mit dem Raufen an.

Verständlich also, dass man bei dem Gedanken an das Röhren der Hirsche schaulustig wird. Auf keinen Fall sollte man allerdings auf eigene Faust in irgendein Revier schlendern und dort auf Begegnungen hoffen. Das ist nicht nur wenig effektiv, sondern kann auch schlimme Folgen haben. Wir haben für Sie 10 Verhaltenstipps zur Brunftwildschau zusammengefasst. Anschließend finden Sie bei uns 5 Orte in Deutschland, an denen Sie die Rotwildbrunft in freier Wildbahn erleben können.

Rotwildbrunft-Knigge

Der Hauptstörfaktor bei der Rotwildbrunft ist und bleibt bedauerlicherweise der Mensch. Tiere werden durch Hundeführer, Sportler oder vom Weg abgekommene Spaziergänger immer wieder gestört. Bevor Sie sich also auf den Weg machen, sollten Sie folgende Regeln und Tipps unbedingt verinnerlich haben:

1. Ruhe bewahren

Während der Brunftzeit ist das Rotwild besonders sensibel. Geräusche wie lautes Sprechen, Lachen oder Handy-Klingeln sollten vermieden werden, um die Tiere nicht zu stören. Man sollte immer Bedenken: Wir kommen zu den Hirschen, also sollten wir auch Rücksicht nehmen!

2. Genügend Abstand halten

Es ist wichtig, genügend Abstand zu den Tieren zu halten, um sie nicht zu beunruhigen. Rotwild ist sehr aufmerksam und kann sich gerade in der Rotwildbrunft gestört fühlen, wenn Menschen zu nah kommen.

3. Keine Fütterung oder Lockversuche

Es ist strikt verboten, das Wild zu füttern oder zu versuchen, es anzulocken. Dies kann das natürliche Verhalten der Tiere beeinträchtigen und zusätzlich Gefahren mit sich bringen.

4. Auf den Wegen bleiben

In Naturschutzgebieten oder Wildruhezonen sollte man unbedingt auf den ausgeschilderten Wegen bleiben, um das Gebiet der Tiere zu respektieren und diese nicht zusätzlich zu stressen.

5. Rücksicht auf die Umgebung

Pflanzen, Bäume und andere Tiere in der Umgebung sollten ebenfalls respektiert werden. Ein rücksichtsloses Verhalten kann die Natur schädigen und das Verhalten des Rotwildes beeinflussen.

6. Fernglas verwenden

Um das Wild aus sicherer Entfernung zu beobachten, ist ein Fernglas ideal. So kann man das Schauspiel der Brunft besser genießen, ohne die Tiere zu stören. Legen Sie sich also im Bestfall bereits im Voraus ein ordentliches Fernglas zu – das ist bei Weitem besser, als den Tieren beim „Nur-Doch-Kurz-Schauen“ zu nah zu kommen.

7. Hunde an der Leine führen

Hunde sollten gerade in Gebieten der Rotwildbrunft immer an der Leine geführt werden, um das Wild nicht zu erschrecken oder zu hetzen. Sollten Sie Ihren Vierbeine nicht sicher unter Kontrolle haben, so sollte dieser besser zuhause bleiben. Denn wenn sich ein Hund doch einmal losreißt und Wildtieren nachhetzt, stellt das nicht nur einen immensen Stress dar, sondern auch eine große Gefahr für alle Beteiligten.

8. Wildruhezonen beachten

In vielen Gebieten gibt es spezielle Wildruhezonen, die während der Brunftzeit nicht betreten werden dürfen. Diese Zonen dienen dem Schutz der Tiere und sollten unbedingt respektiert werden.

9. Dämmerungs- und Nachtaktivität des Rotwilds berücksichtigen

Rotwild ist vor allem in den Dämmerungsstunden aktiv. Menschen sollten daher nachts das Gebiet meiden oder besonders vorsichtig sein.

10. Regelungen der Zuständigen beachten

In verschiedenen Natur- und Nationalparks können Sie die Rotwildbrunft bestaunen. Die dort zuständigen Vereine und Verbände können zusätzliche Regeln aufstellen, damit das Rotwild bestmöglich vor äußeren Einflüssen durch Menschen geschützt ist. Hier gilt: Den Zuständigen ist grundlegend Folge zu leisten!

5 Orte in Deutschland, an denen man die Rotwildbrunft in freier Wildbahn erleben darf

Da Sie nun mit den Verhaltensregeln vertraut sind, können Sie entscheiden, wo Sie die Rotwildbrunft miterleben möchten. Wir haben 5 Orte herausgesucht, an denen dies deutschlandweit möglich ist:

1. Duvenstedter Brook – Rotwildbrunft im Norden

Der Naturschutzbund Deutschland Landesverband Hamburg e.V. bietet hier die Möglichkeit, der Rotwildbrunft auch nahe der Großstadt zu erleben.

2. Sachsenforst- Naturschutzgebiet Köngisbrücker Heide

Wer eher im Osten nach einer Möglichkeit sucht, kann es beim Staatsbetrieb Sachsenforst NSG (Verwaltung Königsbrücker Heide/Gohrischheide Zeithain) versuchen.

3. Nationalpark Hainich – Zentraler Lage

Ganz zentral in Deutschland, etwa zwischen Erfurt und Kassel, liegt der Nationalpark Hainich, wo Sie die Möglichkeit haben, der Rotwildbrunft beizuwohnen.

4. Naturpark Schönbuch

Der Naturpark Schönbuch liegt ganz in der Nähe von Stuttgart und bietet viele Veranstaltungen rund um den Wald an.

5. Naturpark Drömling

Im Nordwesten Wolfsburgs finden Sie den Naturpark Drömling – auch hier finden Sie Termine zu vielen regionalen Highlights im Biosphärenreservat.

Nichts für Sie dabei?

Unter Umständen können Parks doch keine Termine zur Rotwildbrunft-Schau vergeben. Oder aber die genannten Gebiete sind Ihnen doch einfach zu weit weg. Sollte dies der Fall sein, können Sie bei der Deutschen Wildtier Stiftung noch weitere Parks und Reservate einsehen, die in Frage kommen könnten!