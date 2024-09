Das HIKMICRO HABROK Pro HX60LN ist ein hochmodernes Multi-Spektral-Fernglas, das bei der Nachtjagd sowie am Tag richtig Leistung bringt. Ob hochauflösende Wärmebildfunktion, Nachtsichtmodus, Entfernungsmesser oder 4k-Kamera am Tag, das Habrok Pro HX60LN bringt richtig Leistung!

Hochauflösender Thermaldetektor und 4K-Kamera

Ausgestattet mit einem 1280 × 1024 Thermaldetektor, der eine Wärmeempfindlichkeit von weniger als 18 mK bei 25°C aufweist, bietet das HABROK Pro HX60LN eine hervorragende Wärmebildleistung. Mit dem 60 mm F1.0-Objektiv können Benutzer Objekte bis zu einer Entfernung von 3100 m erkennen. Zudem liefert die eingebaute 4K-Ultra-High-Resolution-Kamera mit 3840 × 2160 Pixeln kristallklare Bilder.

Der Praxistest zeigte, dass man selbst auf deutlich über 700m noch sauber die Rottenstruktur erkennen konnte. Wirklich Spaß macht das Gerät jedoch auch im Nahbereich. Auch bei Pirschentfernungen von 6 bis 12 Metern behielten wir den Überblick über seitlich abwechselnde Stücke. Ein Stück weit kamen wir uns dabei vor wie in der ersten Reihe im Kino. Links Sauen, rechts Sauen und wir mitten drin, ohne den Überblick zu verlieren. Ob Pinsel oder Striche, es ließ sich auf alle jagdlichen Entfernungen schnell und sauber ansprechen.

Präzise Entfernungsmessung und IR-Emitter

Für noch mehr Präzision ist dieses Fernglas mit einem Laser-Entfernungsmesser ausgestattet, der Entfernungen von bis zu 1000 m messen kann. Ein austauschbarer 940 nm IR-Aufheller ermöglicht auch bei Nacht eine Sichtweite von bis zu 350 m, was ideal zum genauen ansprechen der Stücke ist. Sollte man sich nicht sicher sein, ob Äste im Weg sind, was allerdings bereits im Wärmebildmodus extrem gut zu erkennen ist, so kann man zur Sicherheit auch auf Nachtsicht umschwenken.

Ergonomisches Design und lange Betriebszeit

Trotz seiner leistungsstarken Funktionen wiegt das HABROK Pro HX60LN nur 1050 g, was es zu einem handlichen Begleiter für lange Einsätze macht. Mit einer Batterielaufzeit von über 7 Stunden ist es besonders für längere Expeditionen geeignet. Dank der Schutzklasse IP67 hält es extremen Wetterbedingungen stand und ist sowohl wasserdicht als auch stoßfest. Es trägt sich deutlich angenehmer als ein Fernglas in vergleichbarer Größe. Über den Neigungssensor wird es in den Standby-Modus versetzt, sobald es am Riemen hängt oder im Bino-Harness verstaut wird.

Intelligente Funktionen für vielseitigen Einsatz

Das Fernglas bietet zahlreiche smarte Funktionen wie Videoaufzeichnung, Snapshot-Aufnahme, Hotspot-Funktionund einen integrierten Digital-Kompass. Dank GPS und Hot Track können Benutzer immer den Überblick behalten, während die Bilder direkt im internen 64 GB Speicher gesichert werden können.

Mit dem HQ50L, dem HQ50LN und dem HX60L stellt Hikmicro gleich drei weitere neue Geräte vor. Alle weiteren Infos rund um die neuen Produkte finden Sie hier.

0

0

0

0 x geteilt