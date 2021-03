Ob aus beruflichen oder privaten Gründen: Schusswaffen müssen so gelagert werden, dass sie nicht in unbefugte Hände gelangen. Wenn sie hingegen falsch aufbewahrt werden, drohen nicht nur

Bußgelder, sondern auch der Entzug des Jagdscheins. Wir Jäger müssen deshalb unsere Waffen und Munition ordnungsgemäß verstauen. Ein Waffenschrank ist hier die optimale Lösung. Ein Waffenschrank ist ein Stahlschrank, in dem Kurz- und Langwaffen sowie die dazugehörige Munition sicher gelagert werden können. Es gibt Waffenschränke, die mit einer Metall- oder mit einer Glastür versehen sind. Bei letzterem Modell steht – neben dem Sicherheitsaspekt – der dekorative Effekt im Vordergrund. Hier können stolze Waffenbesitzer ihre Sammlerstücke zur Schau stellen.

Dem Waffen recht zufolge gilt ein Waffenschrank nur dann als solcher, wenn er bestimmte Anforderungen erfüllt. Beim Kauf sollten Sie also nicht gleich den erstbesten Waffenschrank auswählen, der Ihnen gerade in die Hände fällt. Stattdessen empfiehlt es sich, die folgenden Punkte bei der Auswahl unbedingt zu beachten.

Nach dem Waffenkauf: Bodentragfähigkeit überprüfen

Bevor Sie sich einen Waffenschrank zulegen, sollten Sie im ersten Schritt die Bodentragfähigkeit im Raum, wo Sie Ihre Waffen und Munition lagern möchten, überprüfen. Die Eigenmasse eines

Waffenschranks ist dabei in keinem Fall zu unterschätzen. Hinzu kommen die jeweiligen Lang- und Kurzwaffen, die das Gewicht weiter erhöhen können. Deshalb muss der Boden hier hohe Voraussetzungen erfüllen. Ab einem gewissen Punkt kann es nämlich durchaus passieren, dass er nicht mehr belastbar ist. Vor allem in Altbauten kann die Statik des Gebäudes schnell ausgereizt sein.Umso wichtiger ist es deshalb, die Bodentragfähigkeit vor dem Waffenschrankkauf sicherzustellen. Beachten Sie: Der Waffenschrank steht in einer Ecke wesentlich besser als etwa in der Raummitte. In den Ecken ist nämlich in der Regel mit einer höheren Tragfähigkeit als im restlichen Raum zu rechnen.

Schliess-System auswählen

Waffenschränke gibt’s mit verschiedenen Schließsystemen. Für welches Sie sich entscheiden, hängt von Ihren Vorlieben ab. Wichtig ist hier nur, dass unbefugten Dritten der Zugriff auf den Inhalt des Waffenschranks verwehrt bleibt. Die häufigsten Schlösser sind die nachfolgenden:

Doppelbartschloss:

Der Waffenschrank kann einfach mit einem Schlüssel auf- und zugesperrt werden. Man kommt zwar ohne Zahlenkombination aus, aber muss stets auf den Schlüssel Acht geben.

Zahlenschloss:

Um den Waffenschrank zu öffnen, muss die Zahlenscheibe des Sicherheitsschlosses so gedreht werden, dass sich eine – meist dreistellige –Zahlenkombination ergibt. Hier braucht man

zwar keinen Schlüssel, doch man muss sich die Zahlenkombination gut einprägen.

Elektronikschloss:

Hier wird ebenfalls kein Schlüssel zum Auf- und Zusperren des Waffenschranks gebraucht. Stattdessen ist ein Pin-Code erforderlich. Hat man diesen jedoch vergessen, kann man ihn nicht einfach verändern. Hier muss man dann wohl oder übel den ganzen Tresor aufbohren. Die Sicherheit ist aber vergleichsweise höher. Eine programmierte Zeitsperre schaltet sich nämlich nach mehreren Fehlversuchen ein, so dass ein weiteres Ausprobieren nicht mehr sinnvoll ist.

Widerstandsklassen bedenken

Des Weiteren sollten Sie darauf achten, dass der Waffenschrank gemäß der DIN Norm EN 1143-1 angefertigt wurde, um einen typgeprüften Einbruchschutz zu gewährleisten. Eine Plakette mit einem Prüfzertifikat einer akkreditierten Prüfstelle gibt Aufschluss darüber, ob der Waffenschrank der EN 1143-1-Norm entspricht. Meistens findet man diese auf der Innenseite der Waffenschranktür. Die Norm lässt Waffenbesitzern die Auswahl zwischen den zwei Sicherheitsstufen 0 und 1. Für welche der beiden Sie sich entscheiden, hängt vor allem von Ihrer Waffenanzahl ab. Grundsätzlich sollten Sie sich gut überlegen, welche und wie viele Waffen Sie künftig kaufen möchten. So können Sie einen vorausschauenden Kauf tätigen. Die beiden Sicherheitsstufen unterscheiden sich im Gewicht des Waffenschranks und der Anzahl der Kurzwaffen, die darin gelagert werden dürfen. Außerdem müssen Waffenschränke bei der Sicherheitsstufen mehrwandig sein und einen umlaufenden Feuerfalz aufweisen. Falls Sie zusätzliche Munition besitzen, sollten Sie zudem einen Waffenschrank aus wählen, der ausreichend Platz dafür bietet. Alternativ können Sie sich aber auch einen speziellen Munitionsschrank zulegen – dafür gibt es keine Sicherheitsstufen.

Waffenschrank mit Zubehör ausstatten

Es gibt praktisches Zubehör, mit dem man den Hochsicherheitsschrank ausrüsten kann.Diese zusätzlichen Details sollten Sie beim Waffenschrank kauf in Erwägung ziehen:

Kurzwaffenhalterung:

Falls Sie Ihre Pistolen und Revolver nicht im Koffer im Waffenschrank aufbewahren möchten, legen Sie sich am besten eine Kurzwaffenhalterung zu. Sie sorgt nicht nur für eine sachgemäße Aufbewahrung, sondern schafft auch Überblick und Ordnung.

Zusätzliches Waffenschloss:

Um Pistolen noch sicherer zulagern, können Sie ein drehbares, mechanisches Zahlenschloss mit Codeeinstellung direkt an der Waffe anbringen.Dadurch kann sie nicht geladen werden – selbst wenn sie in unbefugte Hände gerät.

Beleuchtung:

Damit Sie Ihre Waffen und Munition nicht immer lange suchen müssen und alles griffbereit haben, lohnt sich eine entsprechende Beleuchtung. Rüsten Sie Ihren Waffenschrank zum Beispiel mit einem Sensorlicht aus – so geht das Licht automatisch an, sobald Sie Ihren Waffenschrank öffnen.

Schlussendlich werden Sie fündig

Als Jäger und somit Waffen-besitzer müssen Sie Ihre Waffen und Munition ordnungsgemäß verstauen. Hier empfiehlt sich also ein spezieller Waffenschrank, der eine gesetzmäßig richtige Aufbewahrung von Kurz- und Langwaffen gewährleistet. Mit unseren Kauftipps finden Sie bestimmt den richtigen Waffenschrank. Falls Sie sich neue Munition zulegen wollen, finden Sie hier einen ausführlichen Test-Bericht über hochwildtaugliche Munition.

