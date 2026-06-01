Winchester XPR Composite im Test: Zuverlässige Repetierbüchse

Wer regelmäßig auf der Pirsch ist, bei der Drückjagd steht oder im Dauerregen ansitzt, braucht keine Trophäenwaffe – sondern ein verlässliches Werkzeug. Genau diese Rolle übernimmt die Winchester XPR Composite: eine Repetierbüchse, die unter harten Alltagsbedingungen funktioniert, präzise trifft und dabei nicht das Budget sprengt.

Winchester XPR Composite – Viel Repetierbüchse für wenig Geld

Eine leistungsstarke Jagdwaffe muss nicht teuer sein. Die Winchester XPR Composite beweist, dass man bereits unter 1.000 Euro eine zuverlässige und präzise Repetierbüchse bekommt, die selbst widrigsten Witterungsbedingungen trotzt. JÄGER-Redakteur Kim Trautmann hat die Winchester XPR im Kaliber .270 WSM (Winchester Short Magnum) ausgiebig im Revier getestet – mit überzeugenden Ergebnissen.

Robuste Technik auf Basis des Remington-700-Systems

Grundlage der Winchester XPR ist ein bewährtes Remington-700-System mit einem stabilen Stahlverschluss und drei robusten Verriegelungswarzen. Der Kunststoffschaft ist zwar kein Eyecatcher, bietet dank seiner strukturierten Oberfläche aber auch bei nassem Wetter sicheren Halt. Serienmäßig werden Picatinny-Schiene und – je nach Variante – ein Mündungsgewinde mitgeliefert. Wer Schalldämpfer oder Mündungsbremse verwenden möchte, findet in allen gängigen Kalibern entsprechende Ausführungen. Das Stahlsystem verfügt zudem über eine widerstandsfähige Beschichtung, die sich im Dauertest als ausgesprochen rostträge erwiesen hat – ein klarer Pluspunkt gegenüber manch teurerer Konkurrenz.

Präzise Schussgruppen mit der Winchester XPR trotz einfachem Abzug

Das Abzugsgewicht des Direktabzugs lässt sich bis auf 1.200 g herunterregeln. Wer sich daran gewöhnt hat, wird mit engen Schussgruppen belohnt: Im Kaliber .270 WSM wurden mit bleifreier RWS-HIT-Munition in 130 grain Streukreise von unter 14 mm in der 5er-Schussgruppe erzielt. Auch die Thumbhole-Variante der Winchester XPR im Kaliber .308 Win. überzeugte mit vergleichbar guten Ergebnissen. Mit dem richtigen Schmiermittel – etwa Ballistol GunCer – läuft der anfangs etwas schwergängige Verschluss nach kurzer Eingewöhnungsphase deutlich geschmeidiger.

Kaliber, Varianten und Preise

Die Winchester XPR ist in zahlreichen Varianten erhältlich: Lauflängen zwischen 53 und 61 cm, verschiedene Schaftoptionen (Lochschaft, Camo oder schlicht), und eine breite Kaliberauswahl von .223 Rem. über .308 Win. bis hin zu .300 Win. Mag. Die Magazinkapazität beträgt je nach Kaliber drei oder fünf Schuss. Die meisten Varianten dieser Repetierbüchse bewegen sich preislich zwischen 600 und 1.000 Euro.

Fazit: eine solide Alltagswaffe

Die Winchester XPR Composite ist kein Präzisionsgewehr aus dem Hochpreissegment – aber das will sie auch gar nicht sein. Sie ist ein zuverlässiges, robustes und erstaunlich präzises Werkzeug für Jäger, die ihre Waffe täglich beanspruchen. Wer eine solide Repetierbüchse für den harten Revieralltag sucht, ohne dabei tief in die Tasche greifen zu müssen, liegt mit dieser Waffe genau richtig. Frei nach dem treffenden Fazit des Testers: Keinen Ferrari, aber einen soliden Golf – und der fährt sich bekanntlich sehr gut.