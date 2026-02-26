Neue Repetierbüchse – die Savage 110 AccuFit V2

Neue Repetierbüchse mit traditionsreichem System

Die SAVAGE 110 ist mit knapp 70 Jahren das am längsten kontinuierlich produzierte Büchsensystem aus dem Hause Savage. Doch jetzt stellt die amerikanische Waffenschmiede eine neue Repetierbüchse

mit bewährtem System vor. Die 110 hat zahlreiche Updates bekommen, die die Einsatzmöglichkeiten zusätzlich erweitern und die Funktion verbessern sollen.

Optimierte Verschlusseigenschaften

Die Generation 2 der SAVAGE 110 Repetierbüchsen wurde im Bereich des Verschlusses technisch optimiert. So sorgt das „Vertical-cut-Verfahren“ für einen deutlich weicheren Kammergang.

Darüberhinaus wurde auch die Form der Ausziehkralle überarbeitet und so optimiert, dass mehr Hülsenkontakt besteht. Hinzu kommt ein doppelter Auswerfer, der dafür sorgt, dass die Hülsen beim Repetiervorgang noch flüssiger

ausgeworfen werden. Und auch das Magazin wurde für eine bessere Munitionszufuhr neu konstruiert.

Neue Repetierbüchse mit überarbeitetem Abzug

Das AccuTrigger-Züngel der zweiten Generation wird nun nicht mehr blockiert, wenn der Abzug z. B. versehentlich zu leicht eingestellt wird.

Alle Funktionen, wie z. B. die Fallsicherheit auch im entsicherten Zustand und der kurze trockene Abzugsweg bleiben natürlich erhalten.

Zu guter Letzt ist der komplett neue Schaft mit der modernen Form, die bereits beim Axis 2 Pro beliebt ist, mit hohem Backenstück und steilem Griffwinkel eine enorme Verbesserung sowohl in

Bezug auf das Aussehen als auch auf die Ergonomie. Zusammen mit der werkzeuglosen Längenverstellung und, bei einigen Modellen,

der einstellbaren Backenstückhöhe und den austauschbaren Griffmodulen setzt Savage erneut neue Maßstäbe auf dem Markt.