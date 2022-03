Der Mauser – auf den Spuren des Repetierers

Wir sind der Einladung der Firma Mauser gefolgt und haben uns angesehen, was es mit der Legende 98er auf sich hat, wie die Schmuckstücke gefertigt werden und was Mauser im Jahr 2022 an Neuheiten für uns bereit hält.

Mauser – eine lebende Legende

Wir sind der Einladung der Firma Mauser gefolgt und haben uns angesehen, was es mit der Legende 98er auf sich hat, wie die Schmuckstücke gefertigt werden und was Mauser im Jahr 2022 an Neuheiten für uns bereit hält. Bereits im Vorfeld war die Anspannung groß, denn neben dem bisherigen Portfolio sollen vor allem die M18 sowie die M12 Zuwachs bekommen haben. Wir waren also mehr als gespannt, was Mauser uns vorstellen würde.

Ein modernes Werkzeug mit Tradition

Im Showroom von Mauser angekommen, lüftet Thore Wolf die ersten Geheimnisse. Die M12 Trail mit kompakten 47cm Lauflänge, drehbarem Riemenbügel sowie Mündungsgewinde und offener Visierung bietet ein hervorragendes Handling. Man hat einen sehr guten Kontrast der offenen Visierung und kann sie perfekt mit Schalldämpfer einsetzen.

Weitenjäger in allen Lebenslagen

Die Mauser kommt jetzt jedoch auch mit einem extrem leistungsstarken Kaliber auf den Markt. Mit der 8,5X55 Blaser ist der kompakte Repetierer mit einer extrem hohen Stoppwirkung bei moderatem Rückstoß ausgestattet. Hohe Geschossgewichte, gestreckte Flugbahn und eine hohe Querschnittsbelastung prädestinieren das Kaliber für Nachsuche, Drückjagd und weite Schüsse. Das ist auch einer der Gründe, warum die M18-Linie nun im Kaliber 8,5X55 Blaser angeboten wird. Was ist noch neu bei Mauser? Die 7X57 ist ein absoluter Klassiker. In weiten Teilen Großbritanniens und der USA ist sie nach wie vor die Hochwildpatrone schlechthin. Auf den Inseln heißt das Kaliber .275 Rigby. In Deutschland ist ihre Schwester mit Rand besonders in Kipplaufwaffen nach wie vor sehr verbreitet.

Mauser Klassiker – Repetierer wenn’s drauf ankommt

Da die Leistungsdaten des Klassikers sich auch für die Nutzung mit kurzen Läufen sehr gut eignen, wird sie nun auch in der M18 mit Mündungsgewinde angeboten, wie uns Thore Wolf erklärt. Das Mauser-Kaliber schlechthin in der neusten Generation Mauser also. Hier ergänzen sich Tradition und Moderne perfekt. Angeboten werden die Modelle M18 Standard und die M18 Waldjagd. Der Klassiker unter den Hochwildpatronen erlebt bei Mauser jedoch auch in anderen Waffen eine Renaissance. So werden auch die Modelle sowie der M12 Extreme, M12 Max sowie der absolute Klassiker M12 pure ab diesem Jahr auch im Kaliber 7X57 erhältlich sein.

Perfekt gerüstet auf die Jagd

Auch im Bereich Ausrüstung hält Mauser einige Neuerungen für uns bereit. Zum einen stellte uns Thore Wolf einen robusten sowie schicken Rucksack im Mauserlook vor, zum anderen wurde die Zubehörlinie um ein robustes, wertiges Messer in stabiler Kydexscheide ergänzt. Zudem sind die weithin bekannten Sandsäcke nun in klein als Gewehrauflage erhältlich, passend zur Zubehörlinie kommt noch ein neoprengeschützter Schalldämpferüberzug dazu.

