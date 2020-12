Klein und fein – die LINK-MICRO-LTE

Die kleinste Datenübertragungskamera auf dem Markt – das ist die Link Micro LTE.

Mit der Link Micro LTE hat Spypoint den Topseller LINK-MICRO mit der noch schnelleren LTE-Übertragungstechnologie ausgestattet. So ist die kleinste Wildkamera mit LTE auf dem Markt noch besser geworden!

Link Micro LTE – größer muss nicht sein

PRAKTISCH & KOMPAKT – Die LINK-MICRO-LTE ist das kompakte Einsteiger-Modell der LINK-Serie und verfügt neben LTE-Technologie über eine 10 MP-Fotokamera. Mit der SPYPOINT LINK App lässt sich sie sich außerdem jederzeit und von überall aus steuern.

TAG & NACHT vier Power LEDs sorgen tagsüber für scharfe Farbaufnahmen und nachts für klare Schwarz-Weiß-Aufnahmen. Die Kamera ist dabei unauffällig und für Mensch & Tier kaum wahrnehmbar.

MITGELIEFERTES ZUBEHÖR – Im Lieferumfang enthalten ist ein robuster Gurt (Somit kann die Kamera sofort an Bäumen, Laternen, Zäunen oder Dachrinnen befestigt werden), eine Antennenhalterung, eine Micro-SIM-Card, eine 8GB Micro-SD-Karte sowie 8x R6(AA)-Batterien.

KLEIN & LEICHT – Die LINK-MICRO-LTE ist mit 11,2 cm Höhe, 5,6 cm Tiefe und 7,9 cm Breite absolut handlich und leicht zu installieren.

Top Preis-Leistungs-Verhältnis

Ein hervorragendes Preis-/Leistungsverhältnis, die ultra-kompakte Bauweise sowie die zukunftssichere LTE-Technologie machen die LINK-MICRO-LTE zur ersten Wahl für ambitionierte Jäger.

Die LINK-MICRO-LTE ist eine reine Fotokamera, überzeugt aber dennoch mit detailreichen Bildern, egal ob am Tag oder in der Nacht. Mit bis zu 2 Bildern pro Erfassung haben Sie immer alles im Blick.

10 Megapixel Auflösung

0,5 Sekunden Auslösegeschwindigkeit

bis zu 24 Meter Erfassungs- und Blitzreichweite

In Verbindung mit der kostenlosen SPYPOINT-App und den fortschrittlichen Technologien bietet die LINK-MICRO-LTE einen schnellen Start in die Welt der Datenübertragungskameras.

Top Moderne App mit Bild Flatrate

Mit der neuen App von SPYPOINT haben Sie Ihre Kameras immer dabei auch wenn Sie nicht in der Nähe sind! Sie erhalten eine Benachrichtigung, sobald ein Bild gemacht wurde und können sich dieses sofort anschauen. Sie können in der App auch Ihre Kameras konfigurieren und verwalten, sowie Datenpläne kaufen. Mit der App lässt sich jede SPYPOINT-LINK Kamera in Minutenschnelle aktivieren, einfach und intuitiv.

Datenpläne:

Bei der ersten Aktivierung Ihrer Kamera erhalten Sie für 30 Tage den Premium-Datenplan völlig ohne Kosten. Danach haben Sie jeden Monat 100 Bilder für die Übertragung frei!

Der dreisprachige (Deutsch, Englisch, Französisch) Support kümmert sich schnell und kompetent um jedes Anliegen und unterstützt Sie mit wertvollen Tipps und Tricks. Egal ob per Mail, Telefon oder Live-Chat, SPYPOINT ist immer für Sie da!

Das Video von Eurohunt hilft bei der Einrichtung!