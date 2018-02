Perfektes Handy für Jäger – Das Cyrus Outdoor Phone

Ein treuer Wegbegleiter – Das Cyrus Outdoor Phone für Jäger, Angler und andere Naturfreunde.

Rausgehen. Durchatmen. Unbesorgt sein. In den Wald. In die Berge. In unbekannte Länder. Outdoor ist nicht gleich Outdoor und doch braucht jeder, der sich beruflich oder privat viel draußen aufhält, extremen Witterungen ausgesetzt und auch mal Querfeldein unterwegs ist, gleichermaßen eine zuverlässige Ausrüstung.

Das Cyrus Outdoor Phone – für härteste Bedingungen gemacht

Die Cyrus Phones halten Ihnen den Rücken frei, wenn es größere Herausforderungen gibt, als bei regnerischer Jagd die Wasserdichtigkeit des Rucksacks sicherzustellen, um den Inhalt zu schützen. Oder wenn der Sturz des Handys aus der Hosentasche nicht mehr aufzuhalten ist – direkt in den Matsch oder auf steinigen Untergrund.

Sie können das Cyrus Phone also ohne Bedenken in allen Alltags-, aber auch Extremsituationen bei sich tragen. Nach IP-Standard zertifiziert sind die Geräte wasserdicht bis maximal 1m Tiefe, stoßfest bis zu einer Fallhöhe von 2m, sowie staub- und schmutzbeständig. Durch das spezielle Gehäuse und die besondere Bauweise können äußere Stoßeinwirkungen der Technik keinen Schaden zufügen.

Das Cyrus Outdoor Phone im jagdlichen Einsatz

Auf JÄGER Prime haben wir uns in einer neuen Serie der Jagd mit den absoluten Profis zugewandt, vom Hundeführer über den Berufsjäger bis zum Wildhändler.

Hier ist gute Ausrüstung das A und O, wenn es gilt, die Kenntnisse der Profis umzusetzen. Und hier kommt das Cyrus Outdoor Phone zum Einsatz.

Auch bei der Sicherheit kann ein modernes, robustes Handy wie das Cyrus Outdoor Phone eine große Rolle spielen. Dank des effizienten Akkus, der auch bei Minusgraden nicht in die Knie geht, haben die Schützen untereinander Kontakt und können mit der App von Tracker sehen, wohin sich Treiber und Hunde bewegen.

Cyrus Handys – Aktuellste Technik

Robuste, outdoorfähige Handys und Smartphones sind entsprechend wenig alltagstauglich, was die Optik angeht, so mag man meinen. Schwere, dicke und übergroße Geräte, mit denen man in der Öffentlichkeit auffällt? Nicht bei Cyrus, wo auch das Thema Design einen großen Stellenwert hat. Hinzu kommen neueste Technologien wie Fingerprint-Entriegelung, aktuelle Android-Systeme, hochauflösende Kameras, hohe Speicherkapazitäten und eine lange Akku-Laufzeit, die ein Cyrus Outdoor Phone zu einem Allrounder machen. Alle Cyrusgeräte sind darüber hinaus zusätzlich Dual-SIM-fähig, was die Nutzung für berufliche wie private Zwecke erlaubt.

Cyrus – Designed in Germany

Als deutsches Unternehmen legt die Firma Cyrus besonderen Wert auf hohe Qualität und einen bestmöglichen Kundenservice inklusive einer unproblematischen Reklamationsabwicklung. Durch die firmeneigene Service-Werkstatt in Aachen lassen sich Reklamationen zeitnah und im direkten Kontakt zum Kunden abwickeln.

Das Modell für die Jagd – Cyrus Outdoor Phone CS24

Das CS 24 liefert durch seine kraftvollen Eigenschaften die besten Voraussetzungen für einen starken Begleiter im Outdoor- Bereich und ist zugleich optisch ansprechend.

In dem schlanken, aber robusten Gehäuse verbirgt sich ein starker 5000mAh Lithium-Ionen Akku, eine schnelle 1,5GHz Quadcore 64bit CPU, 2GB RAM und 16GB ROM.

Das 5,0‘‘ große Display bleibt bruchfest durch das verbaute Gorilla Glas 3. Eine 13,0MP Autofocus Kamera, MP3 Player, Internet, HD Display, GPS Funktion sind nur einige weitere Features, die dieses Outdoor- Smartphone für Sie bereithält.

Natürlich wasserdicht

Das Cyrus Outdoor-Smartphone CS24 hält einen Tauchgang bis zu 1m Tiefe permanent stand. Vor Regen, fließendem Wasser, Schnee, Wasserdampf oder sonstigen wasserbedingten Einflüssen ist das Cyrus Handy natürlich auch geschützt.

Schutz vor Staub und Schmutz

Starke Verunreinigungen durch Schmutz oder Matsch, sowie starke Staubeinwirkungen können dem Outdoor- Smartphone nichts anhaben. Durch den IP 68 Standard kann nichts die Dichtungen durchdringen. Vielmehr können Sie die Verunreinigungen unter fließendem Wasser säubern.

Stoßfest

Ein Cyrus Outdoor- Smartphone ist für einen Fall aus 1,50m Höhe stoßfest ausgelegt. Ein Sturz aus dieser Höhe kann der Elektronik und der Technik keinen Schaden zufügen. Das spezielle Kunststoffgehäuse und eine Magnesiumplatte im Inneren leiten die kinetische Energie ab.

Kontakt zur Firma Cyrus:

Cyrus Technology GmbH

Hergelsbendenstr. 49

52080 Aachen

Tel. +49-241-9391270

www.cyrus-technology.de