Ausrüstung für die Fuchsjagd – Schneehemd

Ohne Schneehemd ist die winterliche Fuchsjagd in der Ranz kaum möglich. Wir verraten, wie man dieses mit einfachsten Mitteln „bauen“ kann.

Ein Schneehemd oder gar Tarnanzug für die Fuchsjagd kann eine Menge Geld kosten. Wir haben eine clevere und günstige Alternative gefunden, um uns perfekt für die Lockjagd und die Ranzzeit sowie die Schneepirsch auszustatten.

Das Schneehemd Marke Eigenbau! Klingt kompliziert, ist es aber überhaupt nicht!

Was braucht man für’s Schneehemd?

Der Stoff aus dem die Träume sind

– 1 weißer Pullover oder 1 weiße Kapuzenjacke in sehr großer Größe, damit noch ein Fleece oder die normale Jagdjacke darunter Platz haben

– Sprühfarben für Textilien in Grün und Braun (gedeckte Farben)

– Farbfeste Unterlage

– Pappe und Teppichmesser für die Schablonen

Bevor gestaltet wird, müssen die passenden Silhouetten der Wildarten aus dickem Papier oder Pappe ausgeschnitten werden.

Bei dickem Papier empfiehlt es sich, die Vorlagen mit ein oder zwei kleinen Steinchen zu beschweren, sodass diese eben auf dem Stoff aufliegen. Man kann sich diese ausdrucken und mit dem Teppichmesser ausschneiden.

Jetzt geht es an die Gestaltung des Schneehemdes, dabei kann man nach Vorliebe die Silhouette oder das ganze Tier abbilden.

Man kann natürlich auch Blätter in entsprechender Größe als Vorlage nutzen, wenn man ein „rein pflanzliches“ Design favorisiert.



Fuchsjagd mit verschwommenen Konturen

Man kann die Konturen scharf lassen, wenn man den Tarneffekt maximieren möchte, sollte man diese jedoch durch einen leichten Sprühnebel verwischen.

Dadurch verschwimmt die eigene Silhouette aus Perspektive des Wildes besser mit dem Hintergrund.

Legt man mehrere, dünne Farbschichten übereinander, so entsteht eine Camouflage-Optik. Auch hier sind der Fantasie keinerlei Grenzen gesetzt. Wichtig: immer kurz antrocknen lassen, bevor neue Muster aufgesprüht werden.

Mit wenig Aufwand lässt sich eine superschicke Tarnjacke oder Hose gestalten, die warm hält und sich dem Hintergrund im Revier perfekt anpassen lässt.

Wir sind bereits gespannt auf die diesjährige Fuchssaison und die Saujagd im Schnee, wünschen viel Spaß beim Schneehemdbau und Waidmannsheil!