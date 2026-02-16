Wolf stoppt Karnevalsumzug: Polizei reagiert

Kostüme, Umzüge und gute Laune: Am vergangenen Wochenende sorgte der Karneval in Deutschland vielerorts für Vergnügen. In Schlebusch, einem Stadtteil von Leverkusen (Nordrhein-Westfalen) musste ein Karnevalszug allerdings anhalten. Der Grund: Ein Wolf. Die Polizei musste den Zug absichern. Was ist passiert?

Wolf in Leverkusen: Karnevalsumzug muss wegen großer Unruhe pausieren

Schlebusch in Leverkusen: Wie in vielen Teilen Deutschlands sorgte ein Karnevalszug am vergangenen Wochenende für heitere Stimmung. Nachdem mehrere Hinweise von Bürgern bei der Stadt eingingen, ein Wolf treibe sich in der Nähe des Umzugs herum, kippte die Laune allerdings. Viele Personen zeigten sich laut Bericht des WDR unsicher. Aufgrund dessen unterbrach die Leitung den Umzug.

Wolf mehrfach im Stadtgebiet gesichtet

Eine Augenzeugin berichtete, sie habe das Tier in einer Fußgängerzone in Leverkusen umherlaufen sehen. Das Tier habe demnach aufgescheucht und angespannt gewirkt. Zeitnah sorgten Videos von dem Raubtier in den sozialen Medien für Aufruhr. Auch für die Polizei ist klar: Es dürfte sich tatsächlich um einen Wolf handeln.

„Gesucht und gefunden“ – Polizei sucht erfolgreich nach dem Raubtier

Aufgrund der angespannten Lage sicherte die Polizei den Karnevalsumzug ab. Die Beamten suchten anschließend nach dem Wolf. Mit Erfolg: „Es war nicht sehr menschenscheu, wir haben ihn gesucht und gefunden“, erklärt der Polizeisprecher in Köln. Nach der Sichtung sei das Raubtier weitergelaufen, die letzte Sichtung erfolgte etwa eine Stunde später.

Die Polizei erkundigte sich nach der Sichtung beim zuständigen Jäger sowie beim Veterinäramt. „Es wurde uns gesagt, von dem Wolf gehe keinerlei Gefahr aus“. Demnach wirkte das Raubtier nicht so, als würde er dem Menschen gefährlich werden. Dementsprechend konnte auch der Karnevalszug nach einer nur kurzen Pause weiterziehen.

