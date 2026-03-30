Wolf in Hamburg gesichtet? Behörde prüft Beobachtung

In Hamburg-Blankenese wollen Zeugen einen Wolf gesehen haben. Die Umweltbehörde nimmt die Sichtung ernst und hofft auf Nachweise dazu, ob sich wirklich eines der Raubtiere in der Hansestadt aufhält.

Eigentlich gehören Stadtgebiete wie Hamburg nicht zu den beliebtesten Lebensräumen von Wölfen. Nun könnte ein Wolf trotzdem in der Großstadt unterwegs sein. Zeugen wollen eines der Raubtiere in Hamburg-Blankenese gesichtet haben. Was ist bislang zu der möglichen Sichtung bekannt?

Wolf in Hamburg? Umweltbehörde nimmt mögliche Sichtung ernst

Einige Personen haben nach Angaben der Umweltbehörde einen Wolf in Hamburg-Blankenese gesichtet. „Wir nehmen diese Sichtungen sehr ernst“, teilte ein Behördensprecher auf Nachfrage der Deutschen Presse-Agentur mit. „Der zuständige Stadtjäger ist bereits informiert, eine fachliche Prüfung und Validierung der Sichtungen steht noch aus.“ Zum jetzigen Zeitpunkt liege kein definitiver Nachweis vor. Ob es sich tatsächlich um einen Wolf handelt, ist also bislang noch unklar.

Wolfssichtung: Einzeltier auf der Suche nach neuem Revier?

„Dicht besiedelte Gebiete wie Blankenese gehören nicht zum typischen Lebensraum von Wölfen“, erklärt die Behörde weiter. Sollte sich die Sichtung bestätigen, sei davon auszugehen, dass es sich nicht um ein ansässiges Tier handelt. Es wäre dann vermutlich ein wanderndes Einzeltier auf der Suche nach einem neuen Revier.

Wolf in Hamburg: 21 Nachweise seit 2013

„Wölfe sind grundsätzlich scheue Tiere, die den Kontakt zum Menschen nicht suchen“, hieß es in der Mitteilung. „Sollten Bürgerinnen oder Bürger einem Tier begegnen, raten wir dazu, Abstand zu halten, nicht wegzulaufen und sich stattdessen durch lautes Sprechen oder Klatschen bemerkbar zu machen.“

Nach Angaben der Umweltbehörde kam es seit 2013 zu 21 nachgewiesenen Wolfssichtungen in Hamburg. Erst kürzlich verendete eines des Raubtiere im Hamburger Straßenverkehr.

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