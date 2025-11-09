Wolf in Brandenburg getötet: Polizei findet totes Tier bei Autobahn

Ein Wolf ist bei einem Wildunfall auf der Autobahn A15 ums Leben gekommen. Der Straßenverkehr bleibt die häufigste Todesursache für Wölfe. Das Tier überlebte den Zusammenstoß mit einem Auto nicht. Der Fahrer blieb unverletzt.

Wolf in Brandenburg getötet: Schwerer Wildunfall

Nach Angaben der Polizeidirektion Süd kam es am Donnerstag (6. November 2025) zu der tödlichen Kollision auf der Spreewaldautobahn in Brandenburg. Gegen 5:30 Uhr am frühen Morgen erreichte die Polizei die Nachricht, dass es zu einem Wildunfall gekommen sei. Die Beamten machten sich auf den Weg zur Unfallstelle zwischen den Anschlussstellen Bademeusel und Forst im Landkreis Spree-Neiße

Die Polizei erfuhr in der Mitteilung, dass vermutlich ein Wolf bei dem Wildunfall mit einem Fahrzeugkollidiert ist. Vor Ort konnten die Beamten den Verdacht bestätigen. Ein Skoda Octavia erwischte das Raubtier, das gerade die Fahrbahn kreuzte. Der Wolf wurde bei dem Unfall tödlich verletzt und verstarb direkt nach der Kollision.

Untersuchungen zu Wildunfall laufen

Sofort leitete der zuständige Wolfsbeauftragte weitere Maßnahmen in der Untersuchung des toten Tieres ein. Wenn ein Wolf bei einem Unfall stirbt, sei es laut Polizei unabdingbar, den Wolfsbeauftragten einzuschalten. Nach Angaben des rbb werde dieser denn toten Wolf untersuchen. Das solle unter anderem abklären, ob es sich bei dem Tier um einen Einzelgänger handelte oder ob es einem Rudel zugehörig war. Auch könnten derartige Analysen Klarheit schaffen, ob das Tier bereits in der Region bekannt oder möglicherweise neu zugewandert ist.

Während der Wildunfall für den Wolf tödlich endete, hatte der involvierte Fahrer Glück im Unglück. Er kam ohne Verletzungen davon und auch sein Skoda war nach dem Zusammenstoß noch fahrbereit. Es entstand ein Sachschaden von etwa 7000 Euro.

Wolf in Brandenburg: Viele Tiere, viele Todesfälle

Brandenburg gilt in Deutschland als Hochburg für Wölfe. Die meisten dokumentierten Todesfälle sind auf Verkehrsunfälle zurückzuführen. Auch kommt es immer wieder zu illegalen Tötungen. Nur selten gibt es Dokumentationen zu natürlichen Todesfällen, wobei diese meist schwer nachvollziehbar bleiben.

Auch interessant