Wölfe jagen 100 Schafe mehrere Kilometer: 20 Tiere tot

Mehrere Wölfe sollen eine Schafsherde Kilometerweit gejagt haben. Rund 100 Schafe wurden von ihrer Weide getrieben – 20 der Tiere kamen ums Leben. Was ist passiert?

Wölfe jagen Schafe kilometerweit im Kreis Cuxhaven

In der Nacht zum vergangenen Dienstag (17. Februar 2026) sollen bis zu vier Wölfe bei Lamstedt im Landkreis Cuxhaven 100 Schafe kilometerweit gejagt haben. Die Raubtiere hetzten die Tiere von Stinstedt bis in die Dorfmitte von Mittelstehnahe. Dabei sollen 20 Schafe verendet sein, wie die Landwirtschaftskammer Niedersachsen dem NDR Niedersachsen bestätigte. Weitere sieben Schafe konnten verletzt geborgen werden.

Gutachten: 20 Schafe tot, DNA-Spuren noch nicht analysiert

Der Angriff durch die Wölfe sorgte für viel Unruhe in der Region. Die Landwirtschaftskammer Niedersachsen hat die Wolfsrisse inzwischen begutachtet. Dabei wurden auch DNA-Proben genommen. Zwar könne man anhand der Rissspuren bereits sicher erkennen, dass die Schafe von Wölfen angegriffen und getötet wurden, die Laborergebnisse stehen derzeit allerdings noch aus.

Tierhalter kann Anfrage zu Entschädigung stellen

Laut dem Verpächter der Weide, auf der die Schafe standen, seien in der Nähe von Stinstedt bereits am Sonntag zuvor vier Wölfe gesichtet worden. Wolfsrisse in diesem Ausmaß sind trotz häufiger Sichtungen allerdings sehr selten. Weil der Halter der Schafe seine Herde im Voraus mit einem wolfsabweisenden Grundschutz abgesichert hatte, kann er nun wahrscheinlich einen Antrag auf freiwillige Entschädigungszahlung beim Land Niedersachsen stellen.

