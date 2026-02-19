Hund hetzt Reh auf Fahrbahn: Polizei muss Tier töten

Wer hört, dass ein Reh auf einer Bundesstraße stirbt, geht vermutlich von einem Wildunfall aus. Nun kam es allerdings zu einem anderen, tragischen Vorfall: Ein Hund hetzt ein Reh auf die Straße, das Wildtier erleidet dabei schwerste Verletzungen. Die Polizei muss eingreifen. Was genau ist passiert?

Hund hetzt Reh auf die Fahrbahn im Rems-Murr-Kreis: Wildtier schwerst verletzt

Ein freilaufender Hund soll auf der Bundesstraße im Rems-Murr-Kreis in Baden-Württemberg ein Reh auf die Bundesstraße gehetzt und im Zuge dessen schwerst verletzt haben. Ein Polizeisprecher äußerte sich zu dem Vorfall. Demnach war der Hund bei einem Spaziergang nicht angeleint worden. Das Tier spürte dann das Reh auf und fing an, diesem hinterherzujagen. Die Hetzjagd führte die beiden Tiere bis auf die B29 bei Winterbach, wo ein Fahrer einen Wildunfall nur durch starkes Abbremsen verhindern konnte. Das Reh sei in Folge der Verfolgung allerdings so schwer verletzt gewesen, dass die Polizei dazu entschied, es zu töten.

Polizei stellt Anzeige wegen Wilderei

Den wildernden Hund konnten Passanten kurz nach der Verfolgung einfangen. Der Polizei zufolge war auch die Hundebesitzerin selbst auf der Suche nach ihrem Vierbeiner, im Zuge dessen traf sie dann auch auf die Gruppierung. Auf die Spaziergängerin komme nun eine Anzeige wegen Wilderei zu.

