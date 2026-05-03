Nach Angriff: Wolf aus Hamburg entfernt sich von Stadt

Der Wolfsangriff, der in Hamburg für Schlagzeilen sorgte, ist inzwischen etwa einen Monat her. Inzwischen wurde das Tier freigelassen – allem Anschein nach hat das Tier sich dagegen entschieden, in die Großstadt zurückzukehren.

Rund einen Monat ist es her, dass ein Wolf in Hamburg-Altona eine Frau in einem Einkaufszentrum angegriffen hat. Seit über drei Wochen streift das Tier nun wieder durch die Wildnis – ausgestattet mit einem Peilsender. Der genaue Standort des Tieres bleibt aus Tierschutzgründen weiterhin geheim.

Wolf nach Attacke weiter von Hamburg entfernt

Dennoch teilte die Umweltbehörde mit, dass sich das Tier weiter von Hamburg entfernt haben soll, seitdem es im Süden der Großstadt ausgesetzt wurde. Über 100 Kilometer soll die Rüde abgewandert sein.

Auch wenn der genaue Standort nicht genannt wird, ist davon auszugehen, dass sich das Tier irgendwo in der Lüneburger Heide befindet. Das Tier verhalte sich laut Mitarbeitenden der Behörden auf Hamburg und Niedersachsen, die das Tier permanent verfolgen können, unauffällig.

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