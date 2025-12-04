Wildschweine in RLP: Landkreis leidet unter Schwarzwild

In einem Dorf im Landkreis Germersheim (Rheinland-Pfalz) sorgen Wildschweine für große Probleme. Die Tiere richten Schäden in Wohngebieten in Hatzenbühl an und verhalten sich besorgniserregend. Auch die Polizei hat kein leichtes Spiel mit der Rotte. Jäger sollen die Lage nun beruhigen.

Wildschweine in Rheinland-Pfalz: Schwarzkittel sorgen für Unruhe im Landkreis Germersheim

Etwa zehn Tiere sollen Teil der Wildschweinrotte in Hatzenbühl sein. Die Wildschweine setzen das Dorf im Landkreis Germersheim in große Unruhe, die Anwohnerschaft zeigt sich immer besorgter. Wie die Polizei laut dem Stern mitteilt, würden sich die Tiere verlaufen und dann „aggressiv“ über die Straßen des Dorfes ziehen.

Polizei versucht, Wildschweine aus Hatzenbühl zu locken

Mehrere Anwohner des Dorfes hatten die Polizei wegen der aufgeschreckten Wildschweine kontaktiert. Die Beamten seien dann ausgerückt, um die Lage zu beruhigten. Sie versuchten, die Schwarzkittel in den anliegenden Wald und damit aus den Wohngebieten rauszulocken. Das Vorhaben der Polizei gestaltete sich jedoch als schwierig. Denn die Tiere haben sich laut Berichterstattung verschanzt, sie streiften Autos und seien sogar mit einem Fahrzeug zusammengestoßen.

Jäger sollen Situation im Landkreis Germersheim entschärfen

Wildschweine sorgen deutschlandweit immer wieder für Aufruhr und Schäden in Wohngebieten. Besonders betroffen ist der Harz, wo mehrere Gemeinden bereits Maßnahmen ergreifen mussten, um ihre Anwohner und die Infrastruktur zu schützen. In Hatzenbühl konnten Jäger die Lage schnell entschärfen. Vier der zehn Tiere, die sich nicht in den Wald locken ließen, konnten entnommen werden.

