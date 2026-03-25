Waffen gefunden: Frau ruft wegen Lebensgefährte die Polizei

Die Polizei fand bei einem Einsatz bei einem Mann aus Bernhardswald im Landkreis Regenburg (Bayern) falsch aufbewahrte Waffen sowie nicht rechtmäßig besessene Gegenstände. Den entscheidenden Hinweis lieferte ausgerechnet seine Lebensgefährtin, eine 60-jährige Frau.

Am vergangenen Donnerstag (19. März 2026) wurden bei Aufräumarbeiten in einem Anwesen in Bernhardswald (Landkreis Regensburg) mehrere Waffen und Waffenteile gefunden. Diese waren zuteilen entweder nicht ordnungsgemäß aufbewahrt oder ohne Besitzerlaubnis in dem Anwesen. Davon berichtete die Polizeiinspektion Regenstauf. Die Lebensgefährtin des Mannes, eine 60-jährige Frau, fand laut „mittelbayrische.de“ die Gegenstände und verständigte daraufhin die Polizei.

Waffen in Anwesen gefunden: Frau ruft Polizei

Als die Beamten zur Überprüfung anrückten, stellte sich heraus, dass es sich bei einigen der gefundenen Gegenstände um erlaubnispflichtige Waffen und Waffenteile handelte. Für einige hatte der Mann eine zwar eine Besitzerlaubnis, sie wurden allerdings nicht ordnungsgemäß aufbewahrt. Darüber hinaus befanden sich in dem Anwesen auch Gegenstände, die der Mann gar nicht hätte besitzen dürfen.

Polizei stellt mehrere Gegenstände sicher – Ermittlungen laufen

Die Polizei stellte sämtliche Waffen in dem Anwesen des Mannes sicher. Darunter auch die, die er legal besaß und ordnungsgemäß verschlossen gelagert hatte. Diese haben die Beamten daraufhin an das Landratsamt übergeben. Die unerlaubten Gegenstände stellten die Beamten sicher, sie verbleiben bezüglich der Ermittlungen bei der Polizei. Gegen den 63-jährigen Mann ermittelt die Polizei nun wegen Verstößen gegen das Waffengesetz.

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