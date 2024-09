Wildunfall: Motorradfahrer verletzt sich schwer!

Für einen 23-jährigen Motorradfahrer bei Munster hat der Freitag der 13. seinem Namen alle Ehre gemacht: Am späten Abend des 13. Septembers stieß der Fahrer mit einem Wildschwein zusammen. Bei dem darauffolgenden Sturz zog er sich schwere Verletzungen zu. Der Wildunfall könnte jedoch noch zu zusätzlichen Problemen für den 23-jährigen führen.

Motorradfahrer verletzte sich schwer

Laut Polizeisprecher Tarek Gibbah war der Motorradfahrer am Abend auf der Bundesstraße 71, als er mit dem Tier zusammenprallte. Nachdem der 23-jährige nicht mehr ausweichen konnte, kam es zu der Kollision und daraufhin dann zu dem schweren Sturz. Ein Rettungswagen hat den Schwerverletzten von der Unfallstelle aus direkt ins Krankenhaus gebracht.

Weitere Details zum Vorfall sind bisher nicht bekannt. Im Polizeibericht heißt es jedoch, dass der Verunfallte möglicherweise nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Der Wildunfall könnte für den Fahrer also auch rechtliche Konsequenzen nach sich ziehen.

Wildunfall in Morgen- und Abenddämmerung wahrscheinlicher

Im Straßenverkehr sollte natürlich grundsätzlich Vorsicht walten. Gerade in Bezug auf Wildwechsel sollte jedoch in den Morgen- und Abendstunden besonders achtsam gefahren werden. Da Wildschweine in einigen Fällen bis zu 200 Kilo auf die Waage bringen können, kann ein Zusammenstoß bei hohen Geschwindigkeiten extrem gefährlich werden. Ein solcher Wildunfall kann zu schweren Verletzungen führen oder sogar tödlich enden.