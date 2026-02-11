Wilderei immer häufiger: Erneut verletztes Reh gefunden

Hat ein freilaufender Hund erneut ein Reh angegriffen? Das Wildtier erlitt schwere Verletzungen, sodass ein Jäger sich dazu entscheiden musste, das Tier zu erlösen. Die Polizei ermittelt in dem mutmaßlichen Wilderei-Fall.

Wilderei im Kreis Regensburg: Verletztes Reh hinter Sportplatz gefunden

In Mintraching im Kreis Regensburg (Bayern) wurde am vergangenen Donnerstag (5. Februar 2026) am Mittag auf einem Feld hinter einem Fußball ein verletztes Reh gefunden. Laut Bericht der Polizei stammen die Verletzungen des Tieres von Hundebissen. Zeugen meldeten zusätzlich, dass sie kurz vor dem traurigen Fund einen freilaufenden Hund gesehen hatten. Handelt es sich also um einen Fall von Wilderei?

Hund greift Reh an: Jäger muss Wildtier erlösen

Der zuständige Jagdpächter entschied sich dazu, das Reh aufgrund der schweren Verletzungen zu erlösen. Die Polizeiinspektion Neutraubling hat die Ermittlungen in dem möglichen Wilderei-Fall aufgenommen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sind gebeten, sich unter 09401/9302-0 zu melden.

