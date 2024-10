Vom 12. bis 14. September 2025 öffnet auf dem Messegelände in Hannover erstmals die Erlebnismesse „WILD & FANG“ ihre Tore. Die Messe steht ganz im Zeichen der Nachhaltigkeit und des verantwortungsbewussten Umgangs mit der Natur, da beides sowohl die Jagd als auch das Angeln prägt. Die Messe richtet sich an Jäger und Angler im gesamten norddeutschen Raum und bietet ein neuartiges Konzept, das aber nicht auf Tradition verzichtet.

„Mit der WILD & FANG schaffen wir eine Plattform, die nicht nur das bestehende Jagd- und Angelinteresse abdeckt, sondern auch neue Zielgruppen anspricht, die sich für einen nachhaltigen und verantwortungsvollen Umgang mit der Natur interessieren. Unsere Messe steht für Tradition und Zukunft zugleich, und ich freue mich, diesen neuen Weg in Hannover zu eröffnen“, sagt Dr. Jochen Köckler, Vorstand der Deutschen Messe AG.

Von der „Pferd & Jagd“ zur eigenständigen „WILD & FANG“ – Eine neue Ära beginnt

Die „WILD & FANG“ baut in Hannover auf Tradition. Sie ist aus der früheren Messe „Pferd & Jagd“ hervorgegangen, die über viele Jahre hinweg sowohl Reiter als auch Jäger vereinte. Aufgrund der unterschiedlichen Bedürfnisse dieser beiden Zielgruppen wurde die Veranstaltung in zwei eigenständige Messen aufgeteilt. Während die „Passion Pferd“ sich auf die Pferdewelt konzentriert, fokussiert sich die „WILD & FANG“ voll und ganz auf die Interessen der Jäger, Angler undNaturfreunde. Damit ist die Basis für eine zukunftsorientierte Plattform geschaffen, die den zeitgemäßen Anforderungen von Jägern und Anglern gerecht wird.

Neue Zielgruppen im Fokus: Jäger und Sammler 2.0

Die „WILD & FANG“ spricht auch naturverbundene Outdoor-Enthusiasten an, die sich unter anderem für das Sammeln von Wildkräutern und Pilzen interessieren. Darüber hinaus greift die Messe aktuelle Trendthemen wie Selbstversorgung auf und bietet auch der Imkerei ein Forum.

Innovative Ausstellungswelten: Was Aussteller und Besucher erwartet

Die Besucher können sich auf ein umfangreiches Angebot an Produkten undInnovationen im Bereich Jagd und Angeln freuen. Zu den Ausstellungsschwerpunkten gehören Jagdausrüstung, Jagdwaffen, Munition, Optik, Bekleidung und Zubehör. Auch im Bereich Angeln wird eine breite Palette an Angelgeräten, Ködern, Kajaks und Belly-Booten, Outdoor- und Campingausrüstung sowie technischer Ausstattung präsentiert. Nachhaltigkeit spielt dabei eine zentrale Rolle und bietet den Besuchern Einblicke in die neuesten umweltfreundlichen Lösungen der Branche.

Die Landesjägerschaft Niedersachsen und der Anglerverband Niedersachsen: Zwei starke Partner der „WILD & FANG“

Als ideelle Partner der Messe unterstützen die Landesjägerschaft Niedersachsen e.V. und der Anglerverband Niedersachsen e.V. aktiv die Ausrichtung der „WILD & FANG“. „Die Schaffung einer eigenständigen Jagd- und Anglermesse hier im Norden begrüßen wir sehr! Diese Plattform ermöglicht es uns, die Vielfältigkeit der Jagd sowie aktuelle Themen und Entwicklungen einem breiten Publikum vorzustellen und neue Interessenten zu gewinnen. Besonders wichtig ist uns dabei, junge Menschen für die Jagd zu begeistern und ihnen zu zeigen, wie ein verantwortungsvoller Umgang mit natürlichen Ressourcen die Jagd prägt“, sagt Helmut Dammann-Tamke, Präsident der Landesjägerschaft Niedersachsen. Heinz Pyka, Vizepräsident vom Anglerverband Niedersachsen, ergänzt: „Wir freuen uns, dass in Hannover eine Messe etabliert werden soll, die das Erleben undMitmachen in den Fokus stellt und dabei verschiedene Naturbegeisterte zusammenbringt. Vielleicht kann so auch einem breiteren Publikum vermittelt werden, dass Naturnutzung und Naturschutz sehr gut zusammenpassen – auch undvor allem beim Angeln!“

Mitmachen und Lernen: Foren, Workshops und Seminare für alle

Die Messe bietet begleitend zur Ausstellung eine Vielzahl an Foren, Workshops undSeminaren zu den Themen Jagd, Angeln und Natur. Diese interaktiven Formate richten sich sowohl an Einsteiger als auch an erfahrene Naturfreunde und bieten wertvolle Einblicke sowie Weiterbildungsmöglichkeiten. Hier werden aktuelle Themen diskutiert und neue Impulse für einen zeitgemäßen Umgang mit der Natur gesetzt.

