Waldpädagogik – Rindenbilder basteln mit Nettis Naturkindern

Waldpädagogik – Rindenbilder

Waldpädagogik muss nicht aufwendig sein! Annette von Karp hat eine Anleitung zum Basteln von Rindenbildern zusammengestellt, mit der Ihre Kinder Baumarten erlernen und Natur spielerisch begreifen können.

Waldpädagogik – Welches Material wird benötigt?

Festes Papier

Malstifte, geeignet sind Bunt,- Wachs- und Kohlestifte

Einen Wald mit unterschiedlichen Baumarten (die Baumrinde sollte trocken sein)

Buchstabenstempel

Anleitung für die praktische Waldpädagogik

Nun stellt sich nur noch die Frage, wie man die verschiedenen Rindenbilder erstellt.

Das ist jedoch recht einfach erklärt:

Ihr wählt einen Baum aus, drückt das Papier an die Rinde und fahrt locker mit den Stiften über das Papier, bis sich die Rinde als Rubbelbild abzeichnet.

So wird die Struktur der Rinde bewusst wahrgenommen.

Durch das Durchpausen der Rinde können die Kinder besonders gut die Unterschiede zwischen den Bäumen erkennen.

Diese Form der Waldpädagogik eignet sich hervorragend für Kinder ab einem Alter von 6 Jahren. Man braucht nur wenig Vorbereitung und es lassen sich spannende Unterschiede in Wald und Flur entdecken.

