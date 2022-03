Traumberuf für Jäger – komm in unser Team!

JÄGER, SAUEN und Wild und Fisch – das sind die Magazine, die das erfahrene Redaktionsteam von Madeline Lindhorst produziert und die fast jeder Jäger kennt.

„Das Jagen erfreut sich zunehmend großer Beliebtheit! Neben den Magazinen läuft unsere Homepage www.jaegermagazin.de extrem gut, auf unseren Social Media-Kanälen dürfen wir uns täglich über neue Freunde und Follower freuen und ganz aktuell bauen wir unsere Filmabteilung neu auf“, so Chefredakteurin Madeline Lindhorst

Lerne die Redakteure kennen, deren Artikel du als Jäger bislang gelesen hast und entwickle mit den Kollegen Konzepte für spannende Berichte, die wir nicht nur in der Redaktion, sondern auch im Revier umsetzen.

Diese Stelle wird unbefristet in Vollzeit (38 Stunden) besetzt.

Deine Aufgaben bei Jahr Media:

Entwicklung und Konzeption von Themen, die Jäger interessieren – von Gerätetests über Praxis-Tipps bis zu Reiseberichten

Recherchieren und Schreiben von Artikeln zu diesen Themen in allen journalistischen Formen von News und Interview bis zu mehrseitigen Reportagen

Betreuung von freien Mitarbeitern und Bearbeitung fremder Texte

Heftproduktion: Fotoauswahl, Verfassen von Bildunterschriften und Zusatzelementen, Korrekturlesen

Verfassen von Content für unsere Online-Kanäle

Was muss ich als Jagdredakteur können?

Du bist jagdbegeistert und hast einen Jagdschein.

Du hast eine journalistische Ausbildung (Volontariat oder Studium) oder mehrjährige berufliche Erfahrung im Journalismus

Du schreibst und redigierst Texte sicher und präzise in allen journalistischen Formen

Du bist in der Print-Welt ebenso zu Hause wie in sozialen Medien, im Web oder auf Videoplattformen

Du findest spannende Reportagen mit Reisetätigkeit ebenso interessant wie Konzeption, Textbearbeitung oder Heftproduktion im Büro

Du hast gute Englisch-Kenntnisse

Wünschenswert: Fotografie-Kenntnisse, du beschäftigst dich mit mehr als nur einer Jagdart

Was wir als Jagdmagazin bieten:

leistungsgerechte Bezahlung

einen Job mitten im Herzen Hamburgs

eine abwechslungsreiche Tätigkeit mit viel Eigenverantwortung

ein kollegiales, engagiertes und flexibles Team mit kurzen Entscheidungswegen

Interessiert an einem Job in der Jagdbranche?

Dann sende uns Deine Bewerbungsunterlagen mit Lebenslauf, Motivationsschreiben, Gehaltsvorstellung und möglichem Eintrittstermin an:

JAHR MEDIA GmbH & Co. KG

Personalabteilung

Jürgen-Töpfer-Straße

4822763 Hamburg

oder an bewerbung@jahr-media.de

Wir freuen uns auf Deine Bewerbung!

JÄGER, SAUEN und Wild und Fisch erscheinen bei der JAHR MEDIA GmbH & Co. KG, einem international führenden Special-Interest-Medienhaus für exklusive, sportive Zielgruppen. Die Verlagsgruppe publiziert derzeit 34 periodisch erscheinende Titel. 22 davon erscheinen in Deutschland und werden von etwa 100 Mitarbeitern am Verlagsstandort Hamburg produziert.

Das Team aus der Jagdredaktion freut sich auf Dich!

