Steiner Ranger 8 ist auf dem Markt!

Das neue Zielfernrohr der Firma Steiner steht für Jagdpraxis im Extrembereich. Die neue Zielfernrohrlinie erscheint mit integriertem Ballistikturm. Außerdem ist das Sehfeld deutlich größer geworden, denn die Gläser verfügen über eine achtfache Vergrößerung. Die Garantie auf das Produkt läuft über zehn Jahre.

Der Bergjagdspezialist von Steiner

Mit dem neuen Zielfernrohr bringt die Optikfirma Steiner des Beretta Konzerns ein jagdliches Werkzeug für alle Distanzen auf dem Markt. Das Glas fußt dabei auf drei wesentlichen Vorteilen: Der ballistische Turm, die zuverlässige Mechanik sowie die extreme Vielseitigkeit.

Mit dem integrierten Ballistikturm wird die Schussentfernung zu einer machbaren Herausforderung. Mit dem Turm hat man egal ob auf 200- oder 300 Meter die perfekte Einstellung. Dabei helfen vier nummerierte Ringe, mit deren Hilfe der Schütze die gewünschten Distanzen festlegen kann. Hier geht es zum Steiner Ranger 8.

Serie Ranger 8

Die neue Zielfernrohrserie kommt in sechs verschiedenen Modellen und ergänzt die bestehenden Linien des Ranger 4 und Ranger 6 von Steiner perfekt. Diese reichen von der kleinsten Vergrößerung in 1-8×24 bis zur größten in 4-32×56 BT. Das Kürzel BT steht für Ballistikturm. Klares Ziel ist der Markt der JÄGER, denn alle Zielfernrohre des Ranger 8 kommen mit einem Absehen 4A-I in der zweiten Bildebene. Gläser mit einem achtfachen Vergrößerungsbereich gibt es schon zu einem Einstiegspreis von 1.799 Euro.

