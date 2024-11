„Louisenlund bildet die Zukunft der Landwirtschaft!“

Internat in Schleswig-Holstein plant einzigartigen Agrarcampus in Zusammenarbeit mit Gut Damp

Die Stiftung Louisenlund freut sich, die Planung eines deutschlandweit einzigartigen Agrarcampus und somit das neue berufliche Gymnasium mit der Fachrichtung „Agrarwirtschaft“ in enger Zusammenarbeit mit dem landwirtschaftlich geprägten Gut Damp bekannt zu geben.

Ab dem Schuljahr 2025/26 möchte das Internat Louisenlund diesen besonderen Abschluss eines agrarorientierten Abiturs anbieten.

Beide Partner, Louisenlund und Gut Damp, vereinen ihre langjährige Erfahrung und Kernkompetenzen, um Bildung und Landwirtschaft zukunftsweisend zu verbinden.

Das berufliche Gymnasium führt zur allgemeinen Hochschulreife, dem Abitur.

Es verbindet akademisches Lernen mit praxisnahen und relevanten Themen und richtet sich an Schülerinnen und Schüler, die sich für Landwirtschaft, Naturschutz, Ernährung, Biodiversität oder Klimaschutz interessieren.

Durch die Partnerschaft mit dem nahegelegenen Gut Damp können die Internatsschüler exzellente Praxismöglichkeiten erhalten. Das interdisziplinäre, fachübergreifende Lernen kann nicht nur in den modernen Schulräumen stattfinden, sondern auch in Laboren und am wichtigsten:

direkt im Geschehen der Landwirtschaft – auf den Versuchsflächen zur syntropischen Landwirtschaft in Louisenlund und auf den Feldern Gut Damps.

Die landwirtschaftliche Branche ist von großer Bedeutung für unsere Gesellschaft. Sie sorgt nicht nur für eine Versorgung mit Nahrungsmitteln, sondern hat auch Auswirkungen auf Umwelt, Fortschritt und Wirtschaft. Die Nachfrage nach qualifizierten Fachkräften in diesem Bereich wird daher stetig steigen – und das nicht nur für Landwirte, sondern in allen Berufen, die mit Nachhaltigkeit, Natur schutz, Umwelt und Forschung zu tun haben.

Die Zukunft der Landwirtschaft wird stark von technologischen Entwicklungen und Klimaeinflüssen geprägt sein. Durch den Einsatz von digitalen Lösungen und Robotik können Arbeitsprozesse effizienter gestaltet werden, was zu einer Steigerung der Produktivität führt. Gleichzeitig müssen jedoch auch ethische Aspekte berücksichtigt werden, um sicherzustellen, dass die Technologie im Einklang mit natürlichen Ressourcen eingesetzt wird. Hier ist es wichtig, dass Bildungseinrichtungen wie Louisenlund ihren Schülern ein Bewusstsein für den Klimawandel vermitteln und sie ermutigen, eigene Bewertungen sowie nachhaltige und sinnvolle Lösungen zu entwickeln.

Mit Louisenlund wird Lernen zum Erlebnis. Naturerfahrung, Charakterbildung und soziale Verantwortung sind fest in der Louisenlunder Pädagogik verankert.

„wir säen Bildung

und werden alle davon ernten“

Was erwartet die Schülerinnen und Schüler?

Neben prüfungsrelevanten Fächern wie Mathematik, Deutsch und Englisch liegt der Schwerpunkt bei diesem Zweig auf folgenden Themen:

Agrartechnik & Biologie

Wirtschaftslehre o. Gemeinschaftskunde

Die natürlichen Produktionsfaktoren Klima und Boden als Basis der Ertragsoptimierung

Ökonomische und ökologische Ertragsoptimierung

ökologischer Landbau als Beispiel eines Systems

mit geschlossenem Stoffkreislauf

Prozesse in Ökosystemen und ihre Bedeutung

Genetik als Grundlage der Steuerung tierischer und pflanzlicher Leistungen

Zucht als Grundlage der Leistung von Pflanzen und Tieren

Tierernährung

Zusätzlich zu diesen Schwerpunkten werden den Schülern Projekte wie das Erlangen des Jagdscheins und Einblicke in die Vermarktung eigens hergestellter landwirtschaftlicher Erzeugnisse, Praktika bei Partnern und Unternehmen sowie Kochkurse/ Ernährungskunde angeboten und vieles mehr.

Das berufliche Gymnasium Fachrichtung Agrarwirtschaft startet mit dem Einführungsjahrgang in die gymnasiale Oberstufe (11. Klasse) zum Schuljahr 2025/26 – vorbehaltlich der Genehmigung durch das Bildungsministerium des Landes Schleswig- Holstein. Voraussetzung für die Aufnahme ist eine Versetzung aus der Jahrgangsstufe 10 (Für den Übertritt aus einer Gemeinschaftsschule/Realschule muss in den Fächern Deutsch, Mathematik und der ersten Fremdsprache ein Durchschnitt von mindestens 3,0 erzielt werden.)

Weitere Informationen und die Anmeldung unter: Email: aufnahme@louisenlund.de

Tel: 04354 999 333.

Infos auch unter www.louisenlund.de/agrarcampus

Kontakt:

Aufnahme & Bewerbung: Kirsten Conradi

Tel. +49 4354 999-333 aufnahme@louisenlund.de

