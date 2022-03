Kanada – Weißwedelhirsch überträgt möglicherweise Covid-19

Es ist schon seit einiger Zeit bekannt, dass die Weißwedelhirsche Träger von Covid-19 sein können. Allerdings konnte bisher noch keine Übertragung des Virus von Tier zu Mensch nachgewiesen werden. Die Möglichkeit einer solchen Übertragung wurde schon länger in Wissenschaftskreisen diskutiert. Nun haben Wissenschaftler aus Kanada dazu einen Artikel veröffentlicht. Dieser wurde jedoch noch nicht final überprüft. Die Wissenschaftler konnten bei einem Jäger eine Virusvariante nachweisen, die bisher nur bei der Weißwedelpopulation vor Ort bekannt war. Aus diesem Grund vermuten die Forscher, dass es sich hier um eine Übertragung von einem Tier auf den Menschen handeln könnte. Bisher ist dies der einzige bekannte Fall. Die Behörden in Kanada sind jedoch alarmiert und wiesen darauf hin, dass Jäger, Fallensteller, Ranger und Menschen, die sich viel in der Natur aufhalten, auf sich achten sollten, damit weitere Übertragungen und Mutationen möglichst unterbunden werden.

Weitere Informationen finden Sie hier.

0

0

0

0 x geteilt