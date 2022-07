Jägerinnen – Jagd in Sachsen wird weiblicher

Mehr Jägerinnen in Sachsen. Nicht nur Bundesweit nimmt die Zahl der Jägerinnen zu, auch in Sachsen ist die Zahl der jagenden Frauen deutlich gestiegen.

Jägerinnen – die Jagd in Sachsen wird weiblicher

Nicht nur bundesweit gibt es mehr Jägerinnen. Die Zahl der Frauen, die in Sachsen auf die Jagd gehen, ist in den letzten Jahren fast auf das Doppelte angestiegen. Ende letzten Jahres waren es bereits 1209 Jägerinnen in Sachsen, so Martin Wißmann, Geschäftsführer des Landesjagdverbandes Sachsen. Die Jagd ist so attraktiv wie nie, auch auf Bundesebene nimmt der Anteil der jagenden Frauen von Jahr zu Jahr zu. Seit 2016 ist dieser bereits von 7 auf nunmehr 11 Prozent gestiegen, so die Statistik des DJV.

Das Weidwerk liegt im Trend!

Ähnlich wie auch im Bundesdurchschnitt, sind die meisten Jäger auch in Sachsen Männer. Insgesamt gab es im vergangenen Jahr 13.555 Jagdscheininhaber.

Die Gründe dafür, dass sich auch Frauen zunehmend für unsere Passion interessieren, sind unter anderem „das Naturerlebnis“ sowie auch die Hundearbeit, so Geschäftsführer Martin Wißmann. Auch das nachhaltige und gesunde Lebensmittel Wild ist einer der Gründe dafür.

Jägerinnen-Stammtisch

Der LJV Sachsen möchte mehr Frauen unter seinen Mitglieder begrüßen und unterstützt diese Entwicklung mit gemeinsamen Jagden für Frauen sowie durch den Jägerinnen-Stammtisch.

