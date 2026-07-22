Ein Streit um einen offenbar unerlaubt abgestellten Transporter eskaliert, als ein Wildcamper beinahe einen Jäger umfährt. Die Polizei ermittelt – und bittet auch um Zeugenhinweise.

Am vergangenen Samstag (18. Juli 2026) kam es am späten Abend gegen 23.23 Uhr zu einer Auseinandersetzung in Hagenburg (Niedersachsen), die schnell eskalierte. Nach Angaben der Polizei bemerkte ein 52-jähriger Jäger, dass ein VW Transporter auf einem Feldweg parkte. Offenbar wollte der Fahrer die Stelle in dieser Nacht zum Campen nutzen. Als der Wiedmann ihn darauf hinwies, dass dies nicht erlaubt ist und er den Wildcamper darum bat, den Weg zu verlassen, wurde die Situation allerdings schnell hitzig.

Jäger angegriffen: Camper begeht nach Streit Fahrerflucht

Der Camper reagierte verärgert auf die Ansprache des Jägers, der aufgrund der Ordnungswidrigkeit die Polizei rief. Er startete den Motor seines Mobils und fuhr nach Angaben der Polizei plötzlich “gezielt und zügig” auf den Jäger zu. Dieser musste zur Seite ausweichen, dennoch kam es der Pressemitteilung der Polizei Stadthagen nach zu einer Berührung zwischen Fahrzeug und Weidmann. Bei dem Zusammenstoß entstand ein Sachschaden, verletzt wurde glücklicherweise allerdings niemand. Nach dieser Situation fuhr der Fahrer des VW Transporters davon. Dementsprechend besteht auch der Tatbestand der Fahrerflucht im Raum.

Polizei bittet um Zeugenhinweise

Die Polizei Stadthagen hat die Ermittlungen in dem Fall aufgenommen. Sie bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall rund um den Jäger oder dem Transporter geben können, sich unter der Telefonnummer 05721-9822-0 zu melden.