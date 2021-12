Italien: Suche nach Trüffel ist jetzt UNESCO-Weltkulturerbe.

Die UNESCO hat vor wenigen Tagen die italienische Trüffelsuche zu einem immateriellen Kulturerbe erklärt. Acht Jahre ist es her, seitdem sich 14 italienische Regionen in einem Dossiert an Unesco um die Aufnahme als Kulturerbe baten. Italienische Trüffel gelten als die begehrtesten Gourmetzutat der Welt.

Italien: Trüffel-Lieferant Nummer 1

In Italien gibt es ein Netzwerk aus zirka 70.000 Trüffelsuchern in Regionen wie Umbrien, Toskana oder Piemont. Besonders die piemontesische Stadt Alba ist bekannt für ihre weißen Trüffel und führte die Kampagne an. Aufgrund ihres exquisiten und einzigartigen Geschmacks und Geruchs sind Trüffel aus Alba seit Jahren die teuersten Pilze. Für gut 250 Euro pro 100 Gramm kann man diese Delikatesse erstehen.

Große Geheimnisse um die Trüffel

Die „Diamanten der Küche“ sind meist bis zu 30 Zentimeter unter der Erde nahe von Baumwurzeln von Eichen, Pappeln oder Kastanien zu finden. Doch die Standorte und Tricks an die Pilze zu kommen, ist nicht einfach so in einem Seminar zu erlernen. Familien behüten diese Geheimnisse wie ihren Augapfel und geben sie von seit Jahrhunderten von Generation zu Generation weiter. Dazu gehört auch die Ausbildung von Trüffelhunden, die dabei helfen Trüffel aufzuspüren.

Geheime Suche und große Feste

Die „Tartufai“ – wie Trüffelsucher in Italien genannt werden – brechen beim ersten oder letzten Tageslicht auf, um möglichst unbeobachtet zu den geheimen Stellen zu gehen und ihre Schätze aus dem Boden zu holen. Die weiße Trüffel ist deutlich aromatischere als sein schwarzes Gegenstück, welches eher im Süden Italiens wächst. Jedoch ist der Weiße auch seltener und teurer. Für die Regionen haben die Kostbarkeiten eine große Bedeutung, sodass vielerorts jährlich Pilz und Sucher mit Festen gefeiert werden.

Durch die Pandemie sollen besonders wenige Trüffel in 2021 gesammelt worden sein, weswegen der Preis deutlich in die Höhe gestiegen ist. In Hong Kong ist diesen November eine weiße Trüffel für umgerechnet ungefähr 103.000 Euro versteigert worden.

Quelle: efanews.eu

