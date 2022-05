Grillen und Räuchern: Das neue Wild und Fisch ist da!

Grillen und Räuchern ist fast so alt wie die Menschheit selbst. Vor tausenden Jahren sitzen unsere Vorfahren am Lagerfeuer und grillen das bereits zerwirkte Wildbret der Jagd sowie den frisch gefangenen Fisch, um ihn in seiner ursprünglichsten Form zu verzehren.

Hier können Sie das Heft bestellen.

Fette Beute grillen

Damals waren New Cuts zum Grillen wie das Tomahawk- oder T-Bone Steak weitestgehend unbekannt. Auch diverse Gewürzmischungen kommen noch nicht zum Einsatz. Heute sind der Kunst keine Grenzen gesetzt. Wir dürfen verschiedene Marinaden und spezielle Fleischschnitte ausprobieren. Etwas garniert entstehen Köstlichkeiten auf unserem gedeckten Tisch. Den möchten wir Ihnen neben tollen Rezepten ebenso zeigen, wie den richtigen Grill, den passenden Aperitif oder den tollsten Wein.

Wissen ist Macht

Aber wo kommen Wild und Fisch eigentlich her? Welche Teilstücke des Wildbrets eignen sich am besten für den Grill und welcher frische Fisch schmeckt wie am besten? Wir zeigen es Ihnen! Die an der Wirbelsäule belassenen Rückenstränge werden zu Schmetterlingskoteletts oder das restliche Gulasch des Trägers zu köstlichem Hack verarbeitet. Beim Grillen ist alles erlaubt. Oder haben Sie schonmal etwas von Fisch-Tacos gehört? Wir schon! Neben köstlichen wilden Pfefferbeißern nehmen die Angler die Pole Position beim Räuchern ein – und das ist gut so. Ob Aal oder Forelle, Ihnen wird nach dem Kauf dieses tollen Heftes alles glücken. Hier geht es zur alten Ausgabe, falls Sie nichts verpassen möchten.

Rezepte zum Grillen

Wir möchten Ihnen mit diesem Heft eine Geschichte erzählen. Am Anfang war das Feuer, als wir Herr darüber waren konnten wir grillen. An dieser Stelle wartet eine saftige Wildschweinlende in der gusseisernen Pfanne auf Sie. Doch das Wildschwein ist noch zu vielem mehr geeignet: würzige Grillfackeln oder eine tolle Bratwurst. Auch vom kleinen Jägerrecht wird gebrauch gemacht. Haben Sie schonmal Rehleberspieße versucht? Über eine amerikanische surf´n´turf Exkursion des Philly Cheesesteaks mit Damwild und Garnelen gelangen wir zum Fisch. Angefangen beim Klassiker, der gegrillten Forelle, gelangen wir über Wolfsbarsch mit Spargel zum gegrillten Zander.

Rezepte zum Räuchern

Speck der Massentierhaltung aus dem Supermarkt ist Geschichte. Wir zeigen Ihnen wie es wild zugeht. Durch die Erläuterungen der Grundlagen zum grillen und vor allem Räuchern von Wild und Fisch wird das Heft abgerundet – wir freuen uns. Und Sie hoffentlich auch! Wir wünschen viel Spaß und Erfolg beim Nachgrillen wie Nachräuchern. Smiley.

