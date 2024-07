Fuchs im Urlaubsort: Aufregung an der Ostsee

Die Ostseeküste Mecklenburg-Vorpommerns ist eine beliebte Urlaubsgegend. Während der Sommermonate strömen hier tausende Urlauber Sonne, Strand und Meer entgegen. Nun allerdings wird das Urlaubsidyll vieler getrübt, denn in Greifswald wurde ein Fuchs im Urlaubsort gesichtet, dem jegliche Scheu vor dem Menschen fehlt. Sein Verhalten sowie weitere Anhaltspunkte legen den Verdacht nahe, dass er krank ist.

Ein ungewöhnlicher Gast: Fuchs in Greifswald

Der Fuchs sorgt unter Einheimischen wie Gästen gleichermaßen für Aufruhr. War das Tier doch ohne jegliche Scheu auf der Pappelallee aufgetaucht und ließ sich nicht stören. Auf Facebook geteilte Fotos und Videos vom Fuchs im Urlaubsort sorgten bereits für Empörung. Hier ist ein Fuchs zu sehen, der sehr nah am Fahrradrrad unterwegs ist.

Anzeichen für Räude?

Doch es gibt noch einen weiteren Verdacht, dass etwas mit dem zutraulichen Fuchs nicht stimmen könnte. Zum einen die Nähe zum Menschen und zum anderen die fehlende Scheu sowie das struppige Fell, Juckreiz, schwarze Stellen auf unterschiedlichen Körperpartien, lassen dies vermuten. Die ungewöhnliche Nähe des Fuchses zu Menschen könnte auf eine Erkrankung hinweisen. In den Kommentaren zu den geteilten Fotos äußerten mehrere Personen ihre Vermutung, dass das Tier an Räude leidet.

Sorgen der Bevölkerung

Die Sichtung des Fuchses hat bei vielen Menschen in Greifswald Besorgnis ausgelöst. In den einschlägigen Gruppen äußern sich einige, dass es sich bei dem Fuchs um ein Jungtier handeln solle, das bereits häufiger in der Stadt unterwegs gewesen sei. Einer Anwohnerin zu Folge, war besagtes Tier häufiger mit seinen Geschwistern auf einem Hof gesehen worden.

Wildtiere in der Stadt

Der Fall des Fuchses im Urlaubsort zeigt auf, dass wir bei der Bejagung Lösungen parat haben müssen, um solchen Szenarien gerade auch im städtischen Umfeld vorzubeugen. Gerade in Gebieten, in denen viele Menschen unterwegs sind, drohen ansonsten Konflikte mit den Wildtieren. Sei es nun der räudige Fuchs im Stadtgebiet oder der Wolf am Badestrand von Norderney.

0

0

0

0 x geteilt