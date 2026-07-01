FRANKONIA startet Marktplatz für Jagd- und Schießsport-Community

FRANKONIA startet ab dem 1. Juli 2026 mit einem neu ausgerichteten Online-Portal: Aus Auctronia wird FRANKONIA Kleinanzeigen. Die bisherige Auktions- und Handelsplattform erhält eine klarere strategische Ausrichtung, eine stärkere Markenanbindung und ein erweitertes Nutzungskonzept. Als spezialisierter Marktplatz innerhalb Deutschlands grenzt sich FRANKONIA Kleinanzeigen klar von allgemeinen Anzeigenportalen sowie klassischen Fachmarktplätzen ab. Das Portal ist maßgeschneidert für die Jagd– und Schießsport-Community und richtet sich an private Anbieter, Käufer, Suchende, Händler sowie Dienstleister.

FRANKONIA Kleinanzeigen: Regional suchen und finden – einfach und nachhaltig.

Ein besonderer Fokus liegt auf regionaler Nähe: Nutzerinnen und Nutzer können Angebote in ihrer Umgebung entdecken, lokale Kontakte knüpfen und Übergaben einfacher organisieren. Ein klarer Einstellprozess, moderne Nutzerführung und unterstützende digitale Funktionen erleichtern es, eigene Angebote schnell und unkompliziert sichtbar zu machen. Aus Dingen, die bisher im Schrank, Keller oder Jagdzimmer liegen, werden relevante Angebote für andere. Mit dieser neuen End-to-End-Logik begleitet FRANKONIA seine Kundinnen und Kunden nachhaltig über den klassischen Ausrüstungszyklus hinweg.

Alltagstauglich und fest in der vertrauten FRANKONIA Welt verankert

„Mit FRANKONIA Kleinanzeigen setzen wir genau dort an, wo unsere Kundinnen und Kunden echten Mehrwert erwarten – in ihrem Alltag“, sagt Jeremy Glück, CEO und Geschäftsführer bei FRANKONIA. „Nach einer intensiven Pilotphase mit ausgewählten Nutzern in den letzten Wochen haben wir wertvolles Feedback erhalten und das System für den offiziellen Start optimiert.“ Vertrauen ist ein zentraler Erfolgsfaktor im digitalen Marktplatzgeschäft. Daher verbindet FRANKONIA Kleinanzeigen die Bekanntheit und Seriosität der Dachmarke mit zusätzlichen Sicherheits- und Bewertungsmechanismen. Dazu zählen unter anderem Nutzerverifizierung, Zwei-Faktor-Authentifizierung, Prüfmechanismen und ein zeitgemäßes Bewertungssystem.

Gewinnspiele und Anzeigen-Highlights

Im Rahmen der Startphase warten besondere Gewinnspiele und Anzeigen-Highlights auf die Anwenderinnen und Anwender, beispielsweise eine Jagdreise von K&K Premium Jagd im Wert von über 5.000 Euro und ein Puch G230 GE Geländewagen mit einem UVP von 56.500 Euro aus dem Bestand der Schweizer Armee. Nähere Informationen finden Interessierte direkt auf FRANKONIA Kleinanzeigen (www.frankonia-kleinanzeigen.de).