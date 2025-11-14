Forstwirt (m/w/d) für jagdlichen Betrieb gesucht

lincoln-holley-peu8-w5_gz8-unsplash

© Adobe Stock/Lincoln Holley

Festanstellung | Fairer Lohn | Flexible Arbeitszeiten

Wir suchen Dich!

Du bist Forstwirt oder hast Erfahrung im Bereich Forstwirtschaft?
Du liebst die Natur, arbeitest gern im Freien und packst mit Motivation an?
Dann bist Du bei uns genau richtig!

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen Mitarbeiter für unseren Jagd- und Forstbetrieb im Herzen der Lüneburger Heide.

Neben klassischen forstlichen Arbeiten darfst Du dich auf spannende Tätigkeiten wie das Anlegen von Wildäckern oder den Aufbau neuer Einstandsflächen freuen. © Joss Jepsen

Was wir uns wünschen:

  • Ausbildung oder Erfahrung als Forstwirt
  • Idealerweise mit Jagdschein und Führerschein
  •  Zuverlässigkeit, Motivation und Freude an der Arbeit

Was Dich erwartet:

Jeder Arbeitstag ist anders – mit vielfältigen Aufgaben wie:

  • Forstarbeiten (z. B. Läutern, Pflanzen)
  • Planung & Anlegen von Wildäckern
  • Bau von Hochsitzen
  • Zaunbau
  • Pflege von Gewässern
  • Jagdliche Tätigkeiten
  • Gestaltung & Pflegemaßnahmen im Revier

Was wir bieten:

  • Festanstellung
  • Faire Bezahlung
  • Flexible Arbeitszeiten
  • Abwechslungsreiche und sinnstiftende Arbeit in der Natur

Interesse?
Dann melde Dich direkt unter: jossOke.jepsen@jahr-media.de

