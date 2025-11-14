Forstwirt (m/w/d) für jagdlichen Betrieb gesucht

Festanstellung | Fairer Lohn | Flexible Arbeitszeiten

Wir suchen Dich!

Du bist Forstwirt oder hast Erfahrung im Bereich Forstwirtschaft?

Du liebst die Natur, arbeitest gern im Freien und packst mit Motivation an?

Dann bist Du bei uns genau richtig!

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen Mitarbeiter für unseren Jagd- und Forstbetrieb im Herzen der Lüneburger Heide.

Was wir uns wünschen:

Ausbildung oder Erfahrung als Forstwirt

Idealerweise mit Jagdschein und Führerschein

Zuverlässigkeit, Motivation und Freude an der Arbeit

Was Dich erwartet:

Jeder Arbeitstag ist anders – mit vielfältigen Aufgaben wie:

Forstarbeiten (z. B. Läutern, Pflanzen)

Planung & Anlegen von Wildäckern

Bau von Hochsitzen

Zaunbau

Pflege von Gewässern

Jagdliche Tätigkeiten

Gestaltung & Pflegemaßnahmen im Revier

Was wir bieten:

Festanstellung

Faire Bezahlung

Flexible Arbeitszeiten

Abwechslungsreiche und sinnstiftende Arbeit in der Natur

Interesse?

Dann melde Dich direkt unter: jossOke.jepsen@jahr-media.de