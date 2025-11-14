Forstwirt (m/w/d) für jagdlichen Betrieb gesucht

Festanstellung | Fairer Lohn | Flexible Arbeitszeiten
Wir suchen Dich!
Du bist Forstwirt oder hast Erfahrung im Bereich Forstwirtschaft?
Du liebst die Natur, arbeitest gern im Freien und packst mit Motivation an?
Dann bist Du bei uns genau richtig!
Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen Mitarbeiter für unseren Jagd- und Forstbetrieb im Herzen der Lüneburger Heide.
Was wir uns wünschen:
- Ausbildung oder Erfahrung als Forstwirt
- Idealerweise mit Jagdschein und Führerschein
- Zuverlässigkeit, Motivation und Freude an der Arbeit
Was Dich erwartet:
Jeder Arbeitstag ist anders – mit vielfältigen Aufgaben wie:
- Forstarbeiten (z. B. Läutern, Pflanzen)
- Planung & Anlegen von Wildäckern
- Bau von Hochsitzen
- Zaunbau
- Pflege von Gewässern
- Jagdliche Tätigkeiten
- Gestaltung & Pflegemaßnahmen im Revier
Was wir bieten:
- Festanstellung
- Faire Bezahlung
- Flexible Arbeitszeiten
- Abwechslungsreiche und sinnstiftende Arbeit in der Natur
Interesse?
Dann melde Dich direkt unter: jossOke.jepsen@jahr-media.de