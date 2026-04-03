Bauanleitung Nisthilfe: Jäger und Angler gemeinsam im Naturschutz

Wie praktischer Naturschutz vor Ort funktionieren kann, zeigt ein aktuelles Projekt des Angel- und Gewässerschutzvereins Pfungstadt e.V. In enger Zusammenarbeit mit der örtlichen Jägerschaft sowie unter aktiver Beteiligung der Jugendgruppe wurden Nisthilfen für heimische Entenarten gebaut und an den Vereinsgewässern installiert.

Praktischer Naturschutz zeigt sich oft dort, wo Menschen aktiv Lebensräume für Tiere erhalten und gestalten. Ein Beispiel dafür ist der Bau von Nisthilfen für heimische Entenarten, der den Bruterfolg gefährdeter Arten unterstützt und gleichzeitig vor Prädatoren schützt.

Eine Maßnahme für den Enten-Nachwuchs

Dazu Michael Werner, Chefredakteur des BLINKER: „Wenn Jäger und Angler sich nicht nur am Stammtisch über Kormorane einig sind, sondern gemeinsam die Ärmel hochkrempeln, entsteht echter Naturschutz. Das Projekt in Pfungstadt zeigt: Während andere noch über Biodiversität debattieren, bauen wir Schilfröhren, die am Ende tatsächlich Leben retten. Es ist eigentlich ganz simpel: Wir sitzen alle im selben Boot – oder stehen am selben Ufer. Wer zusammen für Enten-Nachwuchs sorgt, schützt nicht nur die Brut vor dem Waschbären, sondern auch unsere gemeinsame Zukunft in der Natur. Ein starker Schulterschluss, bei dem am Ende alle gewinnen.“

Ziel der Maßnahme ist es, sichere Brutplätze für heimische Entenarten wie Stockente, Krickente, Schnatterente oder Reiherente zu schaffen und den Bruterfolg nachhaltig zu verbessern. Die erhöhte Bauweise und die Platzierung über Wasser oder in Ufernähe schützen effektiv vor Bodenräubern wie Fuchs, Waschbär oder Marder. Gleichzeitig sorgt die naturnahe Gestaltung für eine hohe Akzeptanz bei den Enten. Das Projekt steht beispielhaft für die erfolgreiche Zusammenarbeit von Anglern und Jägern im praktischen Natur- und Artenschutz.

Benötigtes Material zum Nisthilfen bauen

Material Spezifikationen Volierendraht Engmaschig (ca. 10–20 mm) Schilfmatten Ca. 3 Meter pro Nisthilfe Bindedraht Zum Fixieren der Konstruktion UV-beständige Kabelbinder Für zusätzliche Stabilität im Außenbereich Holzbohle Stabil, ca. 100–120 cm Länge Rostfreie Schrauben Witterungsbeständig Lochband / Draht Zur Befestigung Pfostenschuh (verzinkt) Ca. 80 x 80 mm Holzpfosten / Holzspieß Ca. 2,0 – 3,0 m Länge Stroh / Naturmaterial Für den Innenraum Werkzeug Akkuschrauber, Zange, Seitenschneider

Optimale Maße der Brut-Schilfröhre

Parameter Maß Durchmesser 28–30 cm Länge Ca. 100 cm Schilfummantelung Ca. 3 m

Diese Maße haben sich in der Praxis bewährt und sind optimal auf heimische Entenarten abgestimmt. Gleichzeitig erschweren sie größeren Störern oder Prädatoren den Zugang.

Bau der Nisthilfen – so geht’s

Zunächst wird der Volierendraht auf die erforderliche Größe zugeschnitten und zu einem Zylinder mit einem Durchmesser von etwa 28 bis 30 cm geformt. Die Stoßkanten werden sorgfältig miteinander verdrillt oder mit Draht fixiert. Überstehende Drahtenden sind unbedingt umzubiegen, um Verletzungen zu vermeiden. Anschließend wird die Schilfmatte gleichmäßig um den Drahtzylinder gewickelt. Sie dient als natürliche Tarnung und sorgt dafür, dass die Nisthilfe von den Enten gut angenommen wird. Die Befestigung erfolgt mittels Bindedraht und Kabelbindern. Dabei ist darauf zu achten, dass die Ummantelung dicht genug ist, aber dennoch eine natürliche Struktur aufweist. Der fertige Drahtkorb wird mittig auf einer stabilen Holzbohle positioniert und mit Lochband, Draht oder Schrauben sicher befestigt. Die Konstruktion muss stabil und witterungsbeständig ausgeführt sein. Im Anschluss wird an der Unterseite der Holzbohle ein verzinkter Pfostenschuh montiert. In diesen wird ein Holzpfosten eingesetzt, der zur späteren Befestigung im Gewässer dient. Vor der Installation wird der Innenraum der Nisthilfe locker mit Stroh oder trockenem Naturmaterial ausgelegt. Dies erleichtert den Enten den Nestbau und erhöht die Annahme deutlich.

Aufstellung und Platzierung der Enten-Nisthilfe

Das Anbringen der Nisthilfen am Gewässer ist in unterschiedlichen Varianten möglich.

Montage auf Pfosten (empfohlen): Die Nisthilfe sollte bei der Montage auf einem Pfosten etwa 30 bis 80 cm über der Wasseroberfläche angebracht werden, um optimalen Schutz vor Bodenprädatoren zu gewährleisten.

Die Nisthilfe sollte bei der Montage auf einem Pfosten etwa 30 bis 80 cm über der Wasseroberfläche angebracht werden, um optimalen Schutz vor Bodenprädatoren zu gewährleisten. Montage auf vorhandenen Strukturen: Das Befestigen auf stabilen, über dem Wasser liegenden Baumstämmen oder Ästen ist besonders naturnah und eignet sich gut bei vorhandenen Strukturen.

Für beide Varianten gilt: Die Öffnung der Nisthilfe sollte stets in Richtung Wasser ausgerichtet werden. Wählen Sie den Standort möglichst ruhig und störungsarm und bevorzugen Sie Bereiche mit natürlicher Deckung, zum Beispiel Schilf. Die Nisthilfen sollten leicht nach vorne geneigt montiert werden, etwa 5–10°, um Regenwasser abzuleiten. Achten Sie darauf, dass kein Zugang für Raubtiere von außen möglich ist, um den Schutz der Tiere zu gewährleisten.

Pflege und Kontrolle

Die Nisthilfen sollten regelmäßig kontrolliert und mindestens einmal jährlich, idealerweise im Herbst, gereinigt werden. Dabei wird altes Nistmaterial entfernt und die Konstruktion auf Beschädigungen überprüft. Reparaturen sollten zeitnah erfolgen.

Ein Text von Justus Müller.