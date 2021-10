Bart und Pflege – Der Mann im Wald

Wir JÄGER sind im täglichen Einsatz für Wild, Wald und unser Revier. Unsere Gesundheit und unsere Bartpflege dürfen nicht zu kurz kommen. Unsere volle Überzeugung legen wir in unsere Arbeit, ob am Schreibtisch oder im Revier. Wir packen an, wenn es nötig ist und schaffen Dinge mit unseren eigenen Händen. Der fertige Hochsitz ist der Lohn unserer Arbeit. Das folgende Waidmannsheil unsere Zugabe.

Warum soll es unserem Bart schlechter gehen als unserem Wald?

Aus Überzeugung haben wir in unserem harten Revieralltag die Bartpflegeprodukte der Firma Barber Moment getestet. Die Produkte wurden den Strapazen des Alltags und der Laune der Natur im Wald ausgesetzt. Zum Schluss urteilt die Frau zuhause: Bestanden!

Einsatzgebiete

Die richtige Bartpflege ist entscheidend für das Aussehen und die Gesundheit der Bartpracht. Die MACHS-PFLEGE-SERIE BARBER MOMENT ist ein besonderes Erlebnis für jede Bartlänge. Bartschampoo und Bartöl verleihen dem Bart Glanz und Geschmeidigkeit und wirken desinfizierend. Dafür sorgen wilde Inhaltsstoffe wie Rosmarin-, Kokos- und Lavendelöl. Das Bartöl macht den Bart kussweich und erleichtert das Styling. Jeder mag adrette JÄGER.

Die Bart-Tester

Nach getaner Arbeit im Wald verfängt sich Schweiß und Dreck in unserem Bewuchs. Die körperlichen Strapazen sieht man durch den zerzausten Bart an. Damit ist jetzt Schluss!

No. 5 Bartschampoo

Das Schmapoo wirkt tiefenreinigend, macht geschmeidig, beruhigt die aufgewühlte Haut und spendet Feuchtigkeit, die durch den Schweiß der Arbeit verflogen ist. Rückstände im Bart werden durch die Pflege der pflanzlichen Inhaltsstoffe beseitigt. Das Schampoo entfaltet nach kurzer Einwirkzeit während der lohnenden Dusche seine Wirksamkeit.

Bartschutz 3in1

Die Pflege soll Bestand haben? Der 3in1 Bartschutz pflegt, desinfiziert und kann als Aftershave benutzt werden. Das Serum verbleibt auf Haut und Haar und lästiges Abspülen ist nicht notwendig. Perfekt, um Zeit zu sparen. Der nächste Hochsitz wartet schon! Der antibakterielle Wirkstoffkomplex beruhigt die strapazierte Haut.

Bartöl No. 5.2

Frisch aus der Dusche reicht ein letzter Schritt für die ultimative Pflege unseres Gesichts. Das Bartöl beruhigt die Gemüter. Die heilende Wirkung beseitigt jede Schadstelle der Rasur. Auch Entzündungen eingewachsener Haare werden gehemmt. Die natürlichen Inhaltsstoffe und Öle wirken hautstraffend und heilend. Die Frau wird es gerne riechen. Dem nächsten Einsatz im Revier steht nichts mehr im Wege. Die MACHS-PFLEGE-SERIE BARBER MOMENT hält den Rücken frei. Sie können wieder anpacken im Wald! Sie können wieder jagen!

Fazit

Klares Resümee des Tests: Weiterempfehlung!

Die Wirkung, der Aspekt der Feuchtigkeitsspende, Glanz und ein insgesamt besseres Strukturgefühl des Bartes überzeugen! Darüber hinaus gibt es einfach keine eingewachsenen Haare mehr. Und die, die es doch noch gibt, können bestens mit dem Effekt des Öls bekämpft werden! Alle Produkte können durch die Inhaltsstoffe vor, während und nach der Rasur zum Einsatz kommen.

Wir finden: Testen lohnt sich – Mut wird belohnt.

Ihr JÄGER