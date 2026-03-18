Nach Wildunfall: Frau nimmt Reh mit zur Arbeit

Nach einem Wildunfall sind viele Menschen unsicher, wie sie sich verhalten sollen. Eine Frau aus Polen entschied sich allerdings für eine besonders skurrile Aktion. Sie nahm ein Reh, das verletzt auf der Straße lag, nach einem Wildunfall mit zur Arbeit. Warum das keine gute Idee ist.

Eine Frau in Polen hat auf dem Weg zur Arbeit ein Reh angefahren. Zwischen Zeitdruck und Überforderung entschied sie sich dazu, das Wildtier mit zu ihrem Arbeitsplatz zu nehmen. Sie lud das Tier in ihr Auto – nicht nur eine schlechte Idee, sondern in Deutschland auch verboten.

Bei Wildunfall mit Reh kollidiert: Frau nimmt Wildtier mit zur Arbeit

Der Vorfall ereignete sich in Góra Św. Anny, zu deutsch St. Annaberg, einem Wallfahrtsort in Polen. Die Frau war gerade auf dem Weg zur Arbeit, als sie mit einem Reh kollidierte. Die Fahrerin hielt an, um das verletzte Wildtier zu begutachten und stellte fest, dass das Reh den Unfall tatsächlich überlebte. Sie bekam nach eigenen Angaben Mitleid mit dem Tier, lud es in ihr Auto und fuhr mit ihm zu ihrer Arbeitsstelle.

Polizei verständigt: Tier blieb ruhig auf Beifahrersitz liegen

Während ihrer Fahrt zur Arbeit rief die Frau dann die Polizei. Die 45-Jährige erklärte den Beamten, dass sie nicht am Unfallort warten konnte, weil sie es eilig hatte, zur Arbeit zu kommen. Über den Vorfall berichtete unter anderem „euro news“.

Die Polizei berichtete, dass die Einsatzkräfte „ihre Überraschung nicht verbergen konnten“, als sie tatsächlich ein Reh im Auto der 45-Jährigen fanden. Das Tier lag laut Beamten ruhig und mit einer Decke zugedeckt auf dem Beifahrersitz des Fahrzeugs.

Nach Wildunfall: Wildtiere nicht berühren oder mitnehmen

Auch ein Tierarzt wurde zu der Situation hinzugezogen, dieser stellte keine ernsthaften Verletzungen am Reh fest. Dieses konnte deshalb schnell wieder in den Wald zurückkehren. Die Polizei wies die Fahrerin daraufhin, dass sie in einem solchen Fall dringend am Unfallort warten und das Tier nicht mitnehmen sollte. Auch in Deutschland ist das Mitnahme von verunfalltem Wild nicht gestattet.

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