Motorrad-Fahrer bei Wildunfall mit Reh verletzt

Wildunfälle bergen eine grundsätzliche Gefahr, sowohl für die betroffenen Wildtiere als auch für die involvierten Menschen. Besonders riskant ist die Kollision mit Rehen und anderen Tieren allerdings für Motorradfahrer. Ein solcher wurde nun bei einem Wildunfall verletzt.

Bei einem Wildunfall ist ein Motorradfahrer mit einem Reh kollidiert, wobei er sich verletzte. Der Vorfall ereignete sich am vergangenen Freitagnachmittag (13. März 2026) auf einer Landstraße zwischen Frankweiler und Siebeldingen (Rheinland-Pfalz). Als das Reh plötzlich auf die Straße lief, stieß der Fahrer auf dem Motorrad mit diesem zusammen.

Fahrer kollidiert auf Motorrad mit einem Reh

Der 46 Jahre alte Fahrer war den Berichten der „RHEINPFALZ“ zufolge auf seinem Motorrad in Richtung Siebeldingen unterwegs, als ein Reh plötzlich vor ihm auf die Straße rannte. Der Mann konnte einen Zusammenstoß mit dem Wildtier nicht verhindern. Er verlor die Kontrolle über sein Motorrad und stürzte zu Boden, daraufhin kam er auf der Fahrbahn zum Liegen.

46-Jähriger verletzt, Reh tot

Der Fahrer hatte Glück im Unglück. Trotz der Kollision und dem Sturz mit seinem Motorrad war er ansprechbar und erlitt nur leichte Verletzungen. Er kam zur Untersuchung in ein Krankenhaus. Sein Rad war allerdings nicht mehr fahrbereit und musste nach dem Wildunfall abgeschleppt werden. Für das betroffene Reh endete die Kollision tödlich, es verstarb noch an der Unfallstelle.

Auch interessant