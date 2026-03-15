Berlin: Wildschwein sorgt für Chaos in Einkaufszentrum

Am vergangenen Freitagmorgen (13. März 2026) ist plötzlich ein Wildschwein in einem Einkaufszentrum in Berlin-Köpenick umhergeirrt. Schnell war klar: Das Tier wird das Shoppingcenter nicht ohne Weiteres verlassen. Deshalb startete die Polizei einen weitreichenden Einsatz.

Für ein Wildschwein in Berlin war der vergangene Freitag der 13. wahrhaftig ein Unglückstag. Am Morgen des 13. März 2026 verirrte sich das Tier in ein Einkaufszentrum in Berlin-Köpenick. Die Polizei rückte an, um das Problem zu lösen – und versuchte, das Wildtier mit Hilfe von Einsatzschilden du Europaletten nach außen zu drängen.

Wildschwein in Berlin: Chaos in Einkaufszentrum

„Das Wildschwein ist wieder in freier Wildbahn“, erklärte ein Polizeisprecher laut Berichterstattung. Um das Wildschwein aus dem Allende-Center in Köpenick zu befreien, unterstützte auch der Tierpark Berlin die Einsatzkräfte vor Ort. Die Befreiungsaktion gestaltete sich allem Anschein nach allerdings nicht als einfach – die Polizei musste zwischenzeitlich das Einkaufszentrum absperren.

Polizei und Tierpark treiben Wildtier bei Einsatz aus Allende-Center

Laut einer Sprecherin des Tierparks Berlin habe die Polizei den Park um Hilfe im Umgang mit dem Wildtier gebeten. Demnach war eine Gruppe aus Tierpflegern und einer Veterinärmedizinerin im Einkaufszentrum vor Ort, gerüstet mit Blasrohr, Narkosegewehr und Schilden. Allerdings stellten die Einsatzkräfte vor Ort fest, dass eine Narkotisierung des Schwarzkittels aufgrund der räumlichen Gegebenheiten nicht möglich wäre. Die Polizisten in dem Einkaufszentrum schafften es dennoch, das Tier nach einiger Zeit nach draußen zu drängen.

Auch interessant