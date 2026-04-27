LJV Schleswig-Holstein: Hans Wörmcke ist neuer Präsident

Die Deligierten des Landesjagdverbands Schleswig-Holstein wählten ein neues Präsidium und stellten damit die Weichen für die nächsten Jahre.

Am 17. Bis 19. April 2026 fand in den Holstenhallen Neumünster die OUTDOOR jagd&natur 2026 statt. In Rahmen der Messe standen dabei auch der Wechsel der Verbandsspitze sowie die die künftige Ausrichtung des Verbandes in einer Zeit wachsender Anforderungen an Jagd, Natur- und Artenschutz im Mittelpunkt. Der LJV wählte dementsprechend am 18. April ein neues Präsidium – mit Hans Wörmcke an der Spitze.

LJV Schleswig-Holstein: Delegiertenversammlung im Rahmen der OUTDOOR jagd&natur

Zu Beginn der Delegiertenversammlung, die am 18 April stattfand, wurde der verstorbenen Mitglieder des Verbandes in stiller Form gedacht. Der bisherige LJV-Präsident Wolfgang Heins fasste daraufhin in einem Bericht für die Jägerschaft in Schleswig-Holstein zentrale Themen auf. Dazu zählten laut einem Beitrag des LJV Schleswig-Holstein die politischen und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen der Jagd ebenso wie Fragen von Ethik, Verantwortung und Akzeptanz. Heins machte demnach deutlich, dass die Jagd heute mehr denn je fachlich begründet, waidgerecht und mit Blick auf ihre gesellschaftliche Verantwortung ausgeübt werden müsse. Auch Landwirtschaftsministerin Cornelia Schmachtenberg kam zu Wort und setzte dementsprechend ein deutliches Zeichen für die Bedeutung des Dialogs zwischen Politik und Jägerschaft. Schatzmeisterin Carmen Molt berichtete umfassend zu den Finanzen.

Wahlen im Landesjagdverband: Hans Wörmcke als neuer Präsident

Relevanter Teil des Tagesordnung waren die Wahlen des neuen Präsidiums: Mit Hans Wörmcke wurde ein neuer Präsident gewählt. Zu Vizepräsidenten wurden Jens Harder und Tobias Christer gewählt. Carmen Molt bleibt als Schatzmeisterin erhalten. Als weitere Mitglieder gehören weiterhin Marcel Zickermann, Lothar Brandt und der neu gewählte Jörg Höfer dem Präsidium an.

Ein weiterer Schwerpunkt der Versammlung waren laut Beitrag des LJV Ehrungen für besonderes Engagement im Verband: „Hans-Heinrich Jaacks wurde mit der DJV-Verdienstnadel in Silber ausgezeichnet. Andreas-Peter Ehlers erhielt das Ehrenmesser und somit die höchste Auszeichnung des Verbandes. Wolfgang Heins wurde zum Ehrenpräsidenten ernannt und damit für seinen langjährigen Einsatz an der Spitze des Verbandes gewürdigt.“

Alle weiteren Informationen zu der Versammlung im Rahmen der OUTDOOR jagd&natur 2026 finden Sie hier im Beitrag des LJV Schleswig-Holstein.

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