Jagdunfall: Tödlicher Abschuss bei Waffenübergabe

Ein 42 Jahre alter Mann kam bei einem Jagdunfall in Gabersdorf (Österreich) ums Leben. Berichten zufolge kam es zu einer Übergabe eines Gewehrs, bei der sich plötzlich ein Schuss löste. Die Ermittlungen laufen.

Jagdunfall in Gabersdorf (Leibnitz): Ungewollte Schussabgabe

Im Bezirk Leibnitz in Gabersdorf (Österreich) kam es am 25. Januar 2026 zu einem Jagdunfall, bei dem ein 42-Jähriger ums Leben gekommen ist. Laut Angaben der Polizei ereignete sich der tragische Unfall in einem Waldgebiet gegen 18.50 Uhr am Abend. Insgesamt waren drei Jäger, alle aus dem Bezirk Leibnitz, vor Ort. Dann kam es zu einer Schussabgabe. Zuvor hatte unter anderem Weekend aus Österreich über den Unfall berichtet.

Waffenübergabe führt zu fatalem Unfall

Wie konnte es zu dem fatalen Jagdunfall kommen? Berichten zufolge hatte einer der Jäger, ein 57-Jähriger, Erfolg bei der Jagd auf ein Wildschwein. Mit den zwei weiteren Jägern (36 und 42 Jahre alt) begann er mit der Bergung des Wildtiers. Während dieses Prozesses übergab der 57-Jährige sein Jagdgewehr an seinen 36-jährigen Kollegen. Nach Verladen des Wildschweins ging die Waffe wieder an ihren Besitzer zurück. Während der Übergabe löste sich dann ein Schuss, welcher den 42-Jährigen am Kopf traf.

Jagdunfall im Bezirk Leibnitz: Ermittlungen laufen

Die beiden anderen Jäger riefen sofort den Notdienst, ein Notarzt erreichte den Unfallort nur kurze Zeit später. Trotz aller Maßnahmen konnte vor Ort nur noch der Tod des 42 Jahre alten Jägers festgestellt werden. Die Angehörigen des Verstorbenen wurden daraufhin informiert und vom Kriseninterventionsteam der Region betreut.

Nach dem Jagdunfall übernahm des Landeskriminalamt Steiermark die Ermittlungen. Auch eine Obduktion des Leichnams sowie der Einsatz eines Sachverständigen für Waffenwesen und Ballistik wurden durch die Staatsanwaltschaft Graz angeordnet. Bislang wird davon ausgegangen, dass es sich tatsächlich um einen Unfall handelt und kein Vorsatz in irgendeiner Form vorliegt. Von einer Straftat wird dementsprechend derzeit nicht ausgegangen.

