Jäger lebendig gefunden: 20 Tage in Wildnis überlebt

Es grenzt an ein Wunder: Ein seit drei Wochen vermisster Jäger wurde lebendig im Sierra National Forest in Kalifornien gefunden. Es handelt sich um den 65-jährigen Ron Dailey. Dieser hatte 20 Tage lang in der Wildnis überlebt, bis er zufällig völlig entkräftet auf eines der Suchteams traf, das in den Wäldern unterwegs war. Wie kam es zu dieser spektakulären Geschichte?

Jäger lebendig gefunden: 20 Tage in kalifornischer Wildnis überlebt

In Kalifornien kam es zu einer unglaublichen Rettung. Mitte Oktober war ein Jäger im Sierra National Forest verschwunden. Nach 20 langen Tagen kam es dann am Samstag, den 8. November zur Rettung. Für viele grenzt das an ein Wunder. Denn der 65-jährige Jäger Ron Dailey wurde nach 20 Tagen in der kalifornischen Wildnis lebendig gefunden.

Eintägiger Jagdausflug endet in 20 Tagen Albtraum

Dailey war ursprünglich zu einem eintägigen Jagdausflug aufgebrochen. Der Waidmann fuhr dafür auf etwa 3 Kilometer Höhe in den Sierra National Forest. Dort verirrte er sich dann. Nach Stunden in dem schwer zugänglichen Gelände blieb sein Fahrzeug schließlich mitten in den Wäldern liegen. Damit begannen 20 lange Tage des Überlebens. Der Jäger lebte von seinen Vorräten und nutzte sein liegen gebliebenes Fahrzeug als Unterschlupf.

Jäger sucht geschwächt nach Hilfe: Rettung im letzten Augenblick

Irgendwann war die Nahrung allerdings aufgebraucht, woraufhin sich Dailey zu Fuß auf den Weg machte, in der Hoffnung, auf Hilfe zu treffen. Der Jäger war stark geschwächt und verlor auch sein Telefon. Schließlich wusste Dailey nicht mehr weiter und fing zu beten an, er verlor die Hoffnung, es aus eigener Kraft aus dem Wald zu schaffen. In diesem Moment stieß ein Suchtrupp plötzlich auf den verlorenen Mann. Tagelang waren mehrere Gruppen auf der Suche nach dem Waidmann.

„Noch nie so glücklich“ – Jäger dankbar über Rettung

Im Nachhinein äußerte sich der Jäger zu seiner Rettung: „Ich schaute auf und da war ein Chevrlet Suburban mit drei Gentlemen drin. Und die sahen mich und fingen an, meinen Namen zu rufen, ich war noch nie so glücklich in meinem Leben.“

Schockierend: Die Männer fanden den Jäger über 30 Kilometer entfernt von seinem liegengebliebenen Auto. Er legte diese lange Strecke verletzt sowie stark unterernährt zurück. Seine Familie sprach nach der Rettung von einem Wunder. Sie dankte den Rettungsteams, die 20 Tage ununterbrochen nach ihm gesucht hatten.

