Jäger findet Leiche in Wald in Lingen (Niedersachsen)

Ein Jäger hat während einer Treibjagd in Lingen in Niedersachsen einen toten Mann gefunden. Bei dem Verstorbenen handelt es sich um einen 77-Jährigen, der bereits seit Juli als vermisst gemeldet war.

Jäger findet Leiche in Wald in Lingen im Landkreis Emsland

In einem Wald in Lingen im Landkreis Emsland in Niedersachsen hat ein Jäger eine Leiche entdeckt. Den Angaben der Polizei zufolge fand der Mann den Verstorbenen bereits am vergangenen Wochenende während einer Treibjagd. Inzwischen kam es zu einer Obduktion, bei der die Ermittler ein Fremdverschulden als Todesursache ausschließen konnten.

Leiche bei Treibjagd in Lingen entdeckt – Mann war stark seit Juli verschwunden und dement

Bei dem verstorbenen Mann handelt es sich um einen 77-Jährigen aus Lingen, wie die Polizei am Mittwoch (3. Dezember 2025) mitteilt. Dieser war bereits seit Juli 2025 als vermisst gemeldet. Er lebte den Beamten zufolge in einem Pflegeheim in Lingen und war stark dement. Die Polizei und die Feuerwehr suchten im Sommer nach der Vermisstenmeldung mit Spürhunden, Drohnen und einem Hubschrauber nach dem Mann, doch die Suche blieb damals erfolglos. Nun gibt es die traurige Gewissheit.

